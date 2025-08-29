Швеция саясаткерлері салық төлеушілер есебінен кештер ұйымдастырған
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияда жарияланған Dagens Nyheter басылымының тергеу нәтижелері бойынша, елдегі 200-ге жуық саясаткер аймақтық билік органдарына сапар, қонақүй, кешкі ас және партиялық мерекелік іс-шараларға жұмсалған шығындар бойынша есептерді жолдаған.
АЗЕРТАДЖ хабарлағандай, мұндай шығындар салық төлеушілер есебінен жабылған.
Мамандардың пікірінше, бұл заңсыз әрекет саяси жүйеге деген сенімді төмендетеді.
Агенттік атап өткендей, Христиан демократтар (ХД) ерекше көзге түскен. Бұл партия атынан 500 мың швед кронынан (шамамен 47,5 мың доллар) асатын есептер жіберілген. Оның ішінде үш түрлі тағамнан тұратын кешкі ас ұсынылған мерекелік кеш те бар. Шараға жергілікті депутаттармен қатар, парламент мүшелері де қатысқан.
Социал-демократтар арасында 12 саясаткер аймақтарға шамамен 50 мың кронға (шамамен 4,5 мың доллар) есеп жіберген. Либералдар қатарынан да 12 саясаткер 41 мың кронға (шамамен 4 мың доллар) шығын түсірген.
Орта жолды ұстанатын партия өкілдері христиан демократтардан кейінгі екінші орында тұр. Олардың 45 мүшесі 153 мың кроннан (шамамен 14,5 мың доллар) астам шығынды аймақтарға жүктеген. Оның ішінде алкогольдік ішімдіктермен бірге кешкі ас та бар.
Христиан демократтарының баспасөз хатшысы Арвид Янссонның айтуынша, бұл партиялық іс-шаралар аймақтық және муниципалдық саясаткерлерді оқыту мақсатында ұйымдастырылған. Алайда, 35 тармақтан тұратын бағдарламаның тек біреуі ғана аймақтарға қатысты, қалғандары христиан демократиясы идеологиясы мен жас сайлаушыларды тарту тақырыптарына арналған.
Центристік партияның 24 мүшесі 99 мың кронды (шамамен 9,4 мың доллар) аймақтық бюджетке жүктеген.
Жергілікті қаржы директорлары қазіргі кезде аймақтар медицина саласындағы миллиардтаған шығындар аясында үнемдеуге мәжбүр екенін мойындайды. Мысалы, 2024 жылы Сконе аймағы шамамен 4,5 миллиард кронға (шамамен 430 млн доллар) зиян шексе, Эстергётланд аймағының шығыны 1 миллиард кроннан (шамамен 95 млн доллар) асқан.
Әкімшілік құқық профессоры Олле Лундин бұл жағдайды мүлде жол беруге болмайтын іс деп бағалап, партиялық іс-шаралардың аймақтық қызметке қатысы жоқ екенін баса айтты.
Бұдан бұрын Швеция премьер-министрі Ульф Кристерссон саяси мәселелер бойынша әртүрлі көзқарастар мен балама ойларды салыстыру үшін жасанды интеллектті, соның ішінде ChatGPT және француздық LeChat сияқты чат-боттарды үнемі қолданатынын мәлімдеді. Дегенмен Швеция премьерінің әрекеті қоғамда қызу пікірталас туғызды.