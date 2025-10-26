Швеция үкіметі еңбекақы салығын азайтуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияның Вестерос қаласында өткен «Умеренные» партиясының съезінде елдің қаржы министрі Элизабет Свантессон Швециядағы еңбек салығы әлі де тым жоғары екенін және оны одан әрі төмендету қажет екенін айтты, деп хабарлайды AZERTAC.
Оның айтуынша, үкімет табыс салығы жүйесін жеңілдетіп, еңбек етуді, оқуды және кәсіпкерлікті неғұрлым тиімді етуге ниетті.
Ұсынылған экономикалық бағдарлама қазіргі жүйенің орнына еңбекақыға салынатын салықты есептеудің жаңа қағидатын енгізуді, сондай-ақ мемлекеттік табыс салығын төлейтін азаматтар санын қысқартуды көздейді.
Қаржы нарығы министрі Никлас Викман бұл реформаны 1990 жылдардан бергі ең ауқымды өзгеріс деп атап, ол салық жүйесін қарапайым әрі әділеттірек ететінін айтты.
Үкімет бұған дейін ондаған миллиард швед кронасына салықты азайтқан, алайда Элизабет Свантессонның айтуынша, бұл жеткіліксіз.
— Шекті салық мөлшерлемелері әлі де 50 пайыздан асады, бұл әділетсіз, — деді Элизабет Свантессон.
Министр сондай-ақ мемлекет қажеттіліктен артық салық жинамауы тиіс екенін атап өтті және швед экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін корпоративтік салықты да қосымша төмендетуге ниетті екенін айтты.
Айта кетелік 2026 жылы дивиденд алатын жеке тұлғалар салық жеңілдігінен айырылады.