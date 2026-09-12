Швецияда 13 қыркүйекте жаңа парламент құрамы сайланады
АСТАНА. KAZINFORM - Швецияда 13 қыркүйекте өтетін жалпы сайлауда 8 миллионнан астам тіркелген сайлаушы дауыс бере алады, деп хабарлайды Анадолы.
Парламент сайлауымен қатар елде 21 өңірлік және 290 муниципалдық кеңес депутаттары сайланады.
Соңғы сайлауалды сауалнамаларға сәйкес, негізгі саяси блоктар арасындағы айырмашылық аз болып отыр.
Социал-демократиялық партия, Орталық партия, Жасылдар партиясы және Солшылдар партиясынан құралған солшыл-орталық блок 50,8% дауыс жинап отыр.
Ал Қалыпты коалициялық партия, Христиан-демократтар және Либералдар партиясын біріктіретін, сондай-ақ үкіметті қолдайтын «Швеция демократтары» кіретін оңшыл блок 47,6% дауыс жинауда.
Сарапшылар қазіргі уақытта ресми түрде үкімет құрамына кірмейтін «Швеция демократтары» дауыс беру қорытындысы бойынша алғаш рет министрлер кабинетінің құрамына тікелей кіруі мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Сайлауалды науқан барысында, соның ішінде мұсылман сайлаушылар мәселесіне қатысты пікірталастар болды.
SVT телеарнасындағы пікірсайыс кезінде «Швеция демократтары» партиясының жетекшісі Йимми Окессон солшыл партиялар мешіттерде үгіт-насихат жүргізіп жатыр деп мәлімдеді.
Оған жауап берген Жасылдар партиясының өкілі Аманда Линд мұндай риторика сайлауға қатысатын қарапайым мұсылмандарға қарсы бағытталғанын айтты.
2022 жылы Швецияда өткен алдыңғы жалпы сайлауда сайлаушылардың қатысуы 84% болды.
Сондай-ақ Сербияда мерзімінен бұрын парламент сайлауы 2026 жылғы 25 қазанда өтетіні белгілі.