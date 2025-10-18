Швецияда саясаткерлерге қарсы агрессия күшейіп барады
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы уақытта Швеция саясаткерлеріне жасалатын қорқытулар мен шабуылдар күрт артып отыр, деп жазады АЗЕРТАДЖ.
Швецияның Қылмыстың алдын алу жөніндегі ұлттық кеңесінің (Brå) «Саяси қауіпсіздік» атты зерттеуіне сәйкес, соңғы он жылда қоқан-лоқы мен қысым көрген саясаткерлер саны екі есе артқан. 2022 жылы әрбір үшінші саясаткер осындай оқиғаларға тап болғанын мәлімдеген.
Сәрсенбі күні Центристік партияның жетекшісі Анна-Карин Хатт отставкаға кететінін жариялады. Ол өзіне бағытталған өшпенділік пен қорқытулар өзі күткенінен де қатты әсер еткенін айтып, бұл шешімді қабылдауға мәжбүр болғанын жеткізді. Бұл жағдай Швецияда саясаткерлерге қарсы агрессия мен қысымның қаншалықты күрделі мәселеге айналғанын тағы бір дәлелдейді.
Әсіресе, риксдаг депутаттары мен әлеуметтік желілерде белсенді саясаткерлер қауіп-қатерге жиі ұшырайды. Интернет – агрессияның басты көзіне айналған. 2012 жылдан 2022 жылға дейін желідегі қорқытулар саны екі есе өскен.
Brå деректеріне сәйкес, қорқытулардың басым бөлігі — орта жастағы бейтаныс ер адамдардан келеді. Олардың шамамен жартысы түрлі топтармен байланысты адамдар. Оқиғалардың ең көп бөлігі — шамамен 17 пайызы — әсіреоңшыл және нәсілшіл ұйымдардың әрекетімен байланысты. Ал солшыл радикалды топтар 8 пайызға жуық оқиғаға себепші болған.
16 пайыз жағдайда қорқытулар басқа саясаткерлерден, көбіне қарсы партия өкілдерінен келеді. Физикалық зорлық-зомбылық пен вандализм сирек кездескенімен, елде саясаткерлерге деген өшпенділік деңгейі үдеп келеді.
