Швецияда жынысты заң жүзінде ауыстыру рәсімін қайта қарастыру ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Швед премьер-министрі Ульф Кристерссон басқаратын партия 2025 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген жынысты өзгерту туралы жаңа заңды қайта қарауды жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Бұлнорма заңды жынысты ауыстыру рәсімін жеңілдеткен, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
АЗЕРТАДЖ хабарлауынша, заң бойынша гендерлік дисфория диагнозын қажет ету талабынан бас тартылып, оның орнына медициналық қорытынды жеткілікті болып, минималды жас 18-тен 16 жасқа төмендетілген.
Заңды қайта қараудың себебі – қоғамдық резонанс тудырған кейбір жағдайлар, соның ішінде балаларын өлтіргені үшін сотталған адам заңды жынысын өзгерткен соң әйелдер түрмесіне ауыстырылуы тиіс болған оқиға. Партия басшылығы заңның салдарын, әсіресе өтініштер санының өсуін, әйелдердің қауіпсіздігіне әсерін және қылмыскерлер тарапынан заңды теріс пайдалану қаупін бағалау қажеттігін атап отыр. Партия заңды жынысты өзгерту қылмыскерлердің полицияға тіркеу мен іздеуді қиындататын құралға айналмауын қамтамасыз еткісі келеді.
Қазіргі уақытта бұл заң билік коалициясында да даулы мәселе болып отыр. Швед демократтары мен Христиан демократтары оған қарсы шығып, толықтай жоюды талап етеді. Христиан демократтарының лидері Эбба Буш заң бастапқыда қате жасалғанын және оны толықтай жою қажет екенін айтты.
Бұдан бұрын Швеция үкіметі әйелдерге қатысты ерлер тарапынан жасалатын зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимылды күшейту және нөлдік төзімділік саясатын қалыптастыру мақсатында арнайы министрлік кеңес құратынын мәлімдеді.