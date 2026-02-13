Швейцарияда халық санын шектеу туралы референдум өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Мигранттар ағынын шектеу мақсатында Швейцариядағы әсіре оңшыл күштер халық санына қатысты референдум ұйымдастырды, деп хабарлайды DW.
Референдум 14 маусымда Швейцария халық партиясының (ШХП) ұсынысы бойынша өтеді.
Ұсынысқа сәйкес, ел халқының саны 2050 жылдан кейін 10 миллион адамнан аспауы тиіс. Бұл көрсеткіш тек жаңа туған нәрестелер санының көп болуы нәтижесінде ғана артуы мүмкін.
Егер ұсыныс қабылданып, көрсетілген мерзімге дейін Швейцария халқының саны 9,5 миллионнан асып кетсе, билік «халық санының өсуіне ықпал ететін халықаралық келісімдерді қайта қарауға» міндеттеледі. Ең алдымен бұл босқындарға баспана беру және отбасы мүшелерін біріктіру мақсатында Швейцарияға көшіру саласына қатысты келісімдерге қатысты болмақ. Егер бұл шаралар жеткіліксіз болса, Еуроодақпен еркін жүріп-тұру туралы келісімді бұзуға тура келеді.
Швейцария парламенті депутаттарының басым бөлігі бұл бастама «ешбір мәселені шешпейді, керісінше жаңа проблемалар туындатады» деп есептейді. Ал бастаманы қолдаушылар оны көші-қонды бақылаудың «ақылға қонымды құралы» деп санайды. Қазіргі уақытта Швейцария халқының саны шамамен 9 миллион адам.
Айта кетелік Швейцариядағы Кран-Монтана курортындағы өрт құрбандарына өтемақы көлемі белгілі болған еді.