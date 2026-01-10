Швейцариядағы тау шаңғысы курортындағы өртенген бардың иесі қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM — Швейцарияда жаңа жыл түні өртте 40 адам қаза тапқан бардың иесі ұсталды, деп хабарлайды BBC.
Басылымның хабарлауынша, құқық қорғау органдары қашып кетуі мүмкін деген бардың иесі, Франция азаматы Жак Моретти ұсталды.
Барда соңғы 5 жылда өртке қарсы инспекция болмағаны белгілі болды.
Швейцария прокуратурасы Моретти мен оның әйелі, бардың тең иесі Джессикаға қарсы іс қозғады.
Вале кантондық прокуратурасы оларды адам өлімі мен мертігуге жол берді — немқұрайлылық танытты деп айыптады.
— Мемлекеттік прокуратура мәжбүрлеу шаралары жөніндегі соттан [адвокатураның] менеджерін қамауға алуды сұрауға шешім қабылдады, — деп хабарлады Вале прокуратурасы Жак Мореттиді меңзеп.
Осы мәлімдемеден кейін көп ұзамай швейцариялық 24 Heures газеті Жак Мореттидің шынымен де қамауға алынғанын жариялады.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Жак пен Джессика Моретти жұма күні Вале кантонының астанасы Сион қаласындағы прокуратураға келген. Олар журналистердің сұрақтарына жауап беруден бас тартты.
Жаңа жыл түні Швейцарияның Кранс-Монтана тау шаңғысы курортындағы Le Constellation барындағы өрт 40 адамның өмірін қиды. Құрбандар арасында Швейцария, Италия, Румыния, Түркия, Португалия, Франция, Бельгия, Ұлыбритания және Израиль азаматтары бар.
Оқиғада 119 адам зардап шекті, олардың көпшілігі ауыр күйікпен ауруханаға жеткізілді; алты құрбанның жеке басы әлі анықталған жоқ.
Алдын ала тергеу мәліметінше, өрттің шығуына шампан бөтелкелерінде жанып тұрған пиротехникалық құралдар себеп болуы мүмкін. Олар төбеге тым жақын тұрған.
Елде 9 қаңтар жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды.