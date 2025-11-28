KZ
    22:20, 28 Қараша 2025

    Риддер тұрғындары Хариузовка өзеніндегі көпірдің апатты жағдайда тұрғанына шағымданды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғындары Хариузовка өзеніндегі көпір таянышы майысып, құлайын деп тұрғанын айтып, дабыл қақты. Бұл көпір қаладағы Геолог шағын ауданында орналасқан. Көпірмен арлы-берлі жүретін халық әркез ол құлап кете ме деп қорқатындықтарын жеткізді.

    Фото: Риддер қаласы тұрғындарынан
    Фото: Риддер қаласы тұрғындарынан

    — Әсіресе қарт кісілер жүректерін шүберекке түйіп өтеді. Көпірдің апатты жағдайда тұрғаны анық көрінеді. Таянышы майысып, құлайын деп тұрғандықтан жүріс-тұрысы қиындаған ата-апаларымыз одан ұстана да алмайды. Бұл өте қолайсыз ғой! Неге жергілікті билік бұл жағдайды ретке келтірмейді, — деп наразылығын білдірді риддерліктер. 

    Осы ретте, Kazinform тілшісі қала әкімдігіне ресми салаухат жолдады. 

    — Хариузовка өзені арқылы өтетін көпірдің салынған жылы мұрағаттық деректердің болмауына байланысты белгіленбеген. Бұл көпірдің жалпы ұсындығы — 19 метр. 2026 жылы Риддердегі барлық қолданыстағы көпірлерге техникалық байқау жұмыстары жүргізіліп, содан кейін ғана көпірлердің нақты жағдайы анықталады. Дәл қазір Хариузовка өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу туралы дерек жоқ, — деп жауап берді Риддер қаласы әкімінің орынбасары Қаныбек Төлеухан.

    Демек, бұл көпірдің нақты жағдайына қатысты баға келесі жылы ғана берілмек. Ал оның күрделі жөнделетіні-жөнделмейтіні де соған байланысты болатын секілді.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде екі жаңа көпір салынатындығы хабарланған. 

     

    Риддер Шығыс Қазақстан облысы Көпір Қауіпсіздік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
