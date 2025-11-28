Риддер тұрғындары Хариузовка өзеніндегі көпірдің апатты жағдайда тұрғанына шағымданды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғындары Хариузовка өзеніндегі көпір таянышы майысып, құлайын деп тұрғанын айтып, дабыл қақты. Бұл көпір қаладағы Геолог шағын ауданында орналасқан. Көпірмен арлы-берлі жүретін халық әркез ол құлап кете ме деп қорқатындықтарын жеткізді.
— Әсіресе қарт кісілер жүректерін шүберекке түйіп өтеді. Көпірдің апатты жағдайда тұрғаны анық көрінеді. Таянышы майысып, құлайын деп тұрғандықтан жүріс-тұрысы қиындаған ата-апаларымыз одан ұстана да алмайды. Бұл өте қолайсыз ғой! Неге жергілікті билік бұл жағдайды ретке келтірмейді, — деп наразылығын білдірді риддерліктер.
Осы ретте, Kazinform тілшісі қала әкімдігіне ресми салаухат жолдады.
— Хариузовка өзені арқылы өтетін көпірдің салынған жылы мұрағаттық деректердің болмауына байланысты белгіленбеген. Бұл көпірдің жалпы ұсындығы — 19 метр. 2026 жылы Риддердегі барлық қолданыстағы көпірлерге техникалық байқау жұмыстары жүргізіліп, содан кейін ғана көпірлердің нақты жағдайы анықталады. Дәл қазір Хариузовка өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу туралы дерек жоқ, — деп жауап берді Риддер қаласы әкімінің орынбасары Қаныбек Төлеухан.
Демек, бұл көпірдің нақты жағдайына қатысты баға келесі жылы ғана берілмек. Ал оның күрделі жөнделетіні-жөнделмейтіні де соған байланысты болатын секілді.
Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде екі жаңа көпір салынатындығы хабарланған.