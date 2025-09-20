KZ
    Си Цзиньпин АҚШ-ты біржақты сауда шектеулерін енгізуден бас тартуға шақырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытай америка тарапы АҚШ-қа инвестиция салып жатқан қытайлық кәсіпорындар үшін әділ, алаламайтын бизнес-орта қалыптастырады деген үмітте. Бұл туралы ҚХР төрағасы Си Цзиньпин АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы болған әңгіме барысында мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    АҚШ-Қытай
    Фото: Kazinform; Pixabay; Pexels

    Оның сөзі Қытайдың сыртқы істер ведомствосының сайтында жарияланды. 

    - TikTok мәселесіне қатысты Қытайдың ұстанымы түсінікті. ҚХР Үкіметі корпорацияның ниетін құрметтейді және мүдделердің тепе-теңдігін сақтай отырып, Қытай заңдары мен ережелеріне сәйкес келетін тиісті шешім қабылдау үшін нарық талабына сай комммерциялық келіссөздер жүргізуді қолдайды, - деп келтірді Си Цзиньпиннің мәлімдемесін Қытай СІМ сайты.

    Си Цзиньпин Қытай мен АҚШ арасындағы қатынастардың маңыздылығын атап өтті. Біздің сауда-экономикалық мәселелер бойынша командаларымыздың арасында жуырда болған консультациялар теңдік рухы мен өзара құрметті көрсетті.

    - АҚШ-тың көптеген келіссөздердің барысында қол жеткізілген жетістіктердің нәтижесін жоққа шығаратын біржақты сауда шектеулерін енгізуден бас тартқаны дұрыс, -деп келтірді Қытай төрағасының сөзін СІМ ресми сайты.

    Қытай Сыртқы істер министрлігінің сайты келтірген АҚШ президенті Дональд Трамптың сөзінше, Америка тарапы Қытаймен ұзақмерзімді және берік қарым-қатынасты қолдауға ұмтылады. Вашингтон екіжақты экономикалық және сауда ынтымақтастығын дамытуға тырысады, екі команда арасында болып жатқан консультацияларға қолдау көрсетеді және TikTok мәселесінің де тиімді шешімін табуға тырысып жатыр.

    - АҚШ бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтау үшін Қытаймен бейбіт қарым-қатынаста болу жолында жұмыс істейді, - деп келтірді Қытай Сыртқы істер министрлігінің сайты АҚШ президентінің сөзін.

    Осыған дейін АҚШ пен Қытай TikTok бойынша алдын ала келісімге келгені туралы жаздық. 

     

