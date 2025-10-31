Си Цзиньпин Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығын құру туралы ұсыныс жасады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин тиімді және инклюзивті экономикалық жаһандануды ілгерілету мен Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығын құру бойынша 5 тармақтан тұратын ұсынысын білдірді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі Синьхуаға сілтеме жасап.
Қытай басшысы бұл ұсыныстарды АТҚ экономика басшыларының 32-ші бейресми кездесуінің бірінші сессиясында сөйлеген сөзінде айтты.
Ол өз кезегінде көпжақты сауда жүйесін қорғау, аймақтық ашық экономикалық орта құру, өнеркәсіптік тізбектер мен жеткізу тізбектерінің тұрақтылығы мен үздіксіз жұмыс істеуін қолдау, сауданы цифрландыру мен экологияландыру, өзара тиімді және инклюзивті даму үшін күш біріктіруге шақырды.
