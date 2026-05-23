Си Цзиньпин Қытайдың солтүстігіндегі көмір шахтасында болған апатқа дереу шара қабылдауды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай төрағасы Си Цзиньпин жұма күні Қытайдың солтүстігіндегі Шаньси провинциясындағы көмір шахтасында болған газ жарылысы оқиғасынан кейін маңызды нұсқаулар беріп, жоғалған адамдарды іздеу және құтқару, сондай-ақ жарақат алғандарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға шақырды, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі.
Қытай Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің бас хатшысы және Орталық әскери кеңес төрағасы болған Си Цзиньпин апат салдарын тиісті түрде жою және оның себептерін мұқият тергеуді, заңға сәйкес жауапкершілікке тартуды талап етті.
Жұма күні сағат 19:29–да Чанчжи қаласының Циньюань уезіндегі Люшэньюй көмір шахтасында газ жарылысы болды, салдарынан көптеген адам қаза тапты. Сенбі күні таңғы сағат 6:00–дегі жағдай бойынша сегіз адам қаза тауып, тағы 38 адам жер астында қалып отыр.
Си Цзиньпин бүкіл ел бойынша жергілікті билік органдары бұл оқиғадан сабақ алып, өнеркәсіптік қауіпсіздікке қатысты сақтық танытып, ірі апаттардың алдын алу үшін ықтимал тәуекелдерді анықтау және жою бойынша күш-жігерді күшейтуі керек екенін атап өтті.
Си Цзиньпин сондай-ақ Қытайда су тасқыны маусымы басталуына байланысты төтенше жағдайларға дайындықты күшейтуге және өмір мен мүлікті қорғау үшін су тасқынын бақылау және апаттарды жою бойынша тиісті шаралар қабылдауға шақырды.
ҚХР Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цян да апаттың себебін анықтау үшін іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізуді тапсырды.
Еске сала кетейік, Қытайда шахтадағы апаттан қаза тапқандар саны 82 адамға жетті.