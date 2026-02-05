Қытай мен Лаос 2026 жылды Достық жылы деп жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин бейсенбі күні Лаос Халықтық-революциялық партиясы ОК-нің Бас хатшысы, Лаос президенті Тхонглун Сисулитке жолдаған жауабында 2026 жылды Қытай мен Лаос арасындағы Достық жылы деп жария етті, деп хабарлайды Синьхуа.
Хатында Си Цзиньпин Тхонглун Сисулиттің бастамасын қолдап, Достық жылына арналған бірқатар іс-шараның басталатынын мәлімдеді.
ҚХР төрағасы Қытай мен Лаостың талай ұрпақтан бері тату көрші әрі сенімді дос екенін, сондай-ақ ортақ идеалдар мен болашақты бөлісетін серіктес әрі жолдас мемлекеттер екенін атап өтті.
Си Цзиньпин соңғы жылдары екі ел өзара тиімді даму жолын ұстанып, сын-қатерлерге бірлік пен ынтымақтастық арқылы жауап беріп келе жатқанын, негізгі ұлттық мүдделерге қатысты мәселелерде бір-бірін берік қолдап, соның нәтижесінде екі халыққа да нақты пайда тигізгенін айтты.
Қытай көшбасшысы Тхонглун Сисулитпен өткізген көптеген кездесуін еске алып, сол келіссөздер барысында қытай-лаос тағдырлас қауымдастығын тереңдету жөнінде маңызды ортақ түсінікке қол жеткізілгенін және жаңа жағдайдағы партияаралық әрі мемлекетаралық қатынастарды дамыту жоспары айқындалғанын жеткізді.
Жаңа жылмен бірге жаңару кезеңі басталатынын айта келе, Си Цзиньпин қытай-лаос қарым-қатынастары бүгінде өз тарихындағы ең жоғары деңгейге жеткенін және даму перспективаларының кең екенін атап өтті.
Ол Қытай Лаоспен қарым-қатынасты әрдайым стратегиялық әрі ұзақ мерзімді тұрғыда қарастыратынын мәлімдеді. ҚХР Төрағасының айтуынша, дипломатиялық қатынастардың орнағанына 65 жыл толуын және Достық жылын пайдалана отырып, дәстүрлі достықты нығайтуға, практикалық ынтымақтастықты тереңдетуге, стратегиялық үйлестіруді күшейтуге және қытай-лаос тағдырлас қауымдастығын мемлекетаралық қатынастардың алдыңғы қатарына шығаруға дайын. Бұл өз кезегінде өңірдегі бейбітшілікке, тұрақтылыққа, даму мен өркендеуге зор үлес қоспақ.
Өз кезегінде Тхонглун Сисулит Си Цзиньпинді Жаңа жылмен құттықтап, ҚХР төрағасының қамқорлығы мен басшылығының арқасында Лаос пен Қытай арасындағы дәстүрлі достықтың нығайғанын, саяси өзара сенімнің тереңдегенін және жан-жақты стратегиялық ынтымақтастықтың мол нәтижелер бергенін алға тартты.
Лаос президенті өз елінің тиісті ведомстволарына Қытай тарапымен бірлесе отырып, дипломатиялық қатынастардың 65 жылдығын және Достық жылын жоғары деңгейде өткізуге тапсырма беретінін, жоғары стандарттарға, сапа мен деңгейге сай лаос-қытай тағдырлас қауымдастығын құруды жалғастыратынын айтты.
Сондай-ақ ол жаңа дәуірде екіжақты қатынастар мен барлық саладағы практикалық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеріп, адамзаттың ортақ тағдыр қауымдастығын қалыптастыруға үлгі болуға ниетті екенін жеткізді.
