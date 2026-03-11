Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте ешкімге аяушылық болмайды — Қырғызстан президенті
БІШКЕК. KAZINFORM — Қырғызстан президенті Садыр Жапаров сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте тіпті туыстарын да аямайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Қырғызстан басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жалғастыру қажеттілігін атап өтті.
— Жемқорлыққа жол жоқ. Ешкімге аяушылық болмайды. Тіпті өзімнің жақын туыстарымды да аямаймын. Алайда менің туыстарым мен балаларым мемлекеттік қызметте жұмыс істемейді, сондықтан көңілім тыныш. Жемқор адам кісі өлтірушіден қауіпті. Егер қылмыскер бір адамды өлтірсе, жемқор тұтас мемлекетті құртады. Сондықтан мен сіздерден жемқорлыққа қарсы күресте көмектесулеріңізді сұраймын. Үкіметтегі жемқорлық және қаржы жымқыру туралы мінберден ашық айтыңыздар. Ешкімнен қорықпаңыздар, мен сіздердің жағыңызда боламын, — деді Қырғызстан Республикасының басшысы депутаттарға үндеуінде.
Еске сала кетсек, Садыр Жапаров Бішкекте өткен IV Халықтық Құрылтайда сөйлеген сөзінде Қырғызстан сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресетінін мәлімдеді.