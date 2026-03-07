Silk Power 2026: әлемді өзгертетін жұмсақ күш
АСТАНА.KAZINFORM — Астанада Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені «Дара» президенттік бастамалар қорының қолдауымен ұйымдастырған Silk Power атты іс-шара өтті.
Кездесу Халықаралық әйелдер күні қарсаңында ұйымдастырылды.
Талқылаудың негізгі тақырыбы — дәстүрлі құндылықтар, жасампаз амбициялар және цифрлық трансформация үйлесім тапқан заманауи әйелдің табыс формуласы болды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Silk Power — жұмсақ күштің жаһандық өзгерістердің маңызды құралына қалай айналып жатқанын көрсететін бастама. Бүгінде Ұлы даланың әйелдері — отбасы мен мансаптың арасында таңдау жасамай, мағына, эмпатия және кәсібилік маңызды орын алатын жаңа шынайылықты қалыптастырып жүрген көшбасшылар.
Silk Power алаңы медицина, медиа, коммуникация саласының мамандарын, мемлекеттік органдар мен қоғамдық сектор өкілдерін қоса алғанда, әртүрлі саладағы әйелдерді біріктірді.
Ұйымдастырушылар атап өткендей, қатысушылардың түрлі өмір жолы, тәжірибесі және өзін-өзі жүзеге асыруының әрқилы формалары ортақ бірлікке — саналы, кемел және жасампаз қауымдастыққа негіз болды.
Іс-шара барысында Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары Әсел Жанасова, Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева, Мәжіліс депутаты Үнзила Шапақ сөз сөйледі.