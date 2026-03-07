KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:00, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Silk Power 2026: әлемді өзгертетін жұмсақ күш

    АСТАНА.KAZINFORM — Астанада Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені «Дара» президенттік бастамалар қорының қолдауымен ұйымдастырған Silk Power атты іс-шара өтті.

    Фото: Kazinform

    Кездесу Халықаралық әйелдер күні қарсаңында ұйымдастырылды.

    Талқылаудың негізгі тақырыбы — дәстүрлі құндылықтар, жасампаз амбициялар және цифрлық трансформация үйлесім тапқан заманауи әйелдің табыс формуласы болды.

    Фото: Kazinform

    Ұйымдастырушылардың айтуынша, Silk Power — жұмсақ күштің жаһандық өзгерістердің маңызды құралына қалай айналып жатқанын көрсететін бастама. Бүгінде Ұлы даланың әйелдері — отбасы мен мансаптың арасында таңдау жасамай, мағына, эмпатия және кәсібилік маңызды орын алатын жаңа шынайылықты қалыптастырып жүрген көшбасшылар.

    Фото: Kazinform

    Silk Power алаңы медицина, медиа, коммуникация саласының мамандарын, мемлекеттік органдар мен қоғамдық сектор өкілдерін қоса алғанда, әртүрлі саладағы әйелдерді біріктірді.

    Акмарал Альназарова
    Фото: Kazinform

    Ұйымдастырушылар атап өткендей, қатысушылардың түрлі өмір жолы, тәжірибесі және өзін-өзі жүзеге асыруының әрқилы формалары ортақ бірлікке — саналы, кемел және жасампаз қауымдастыққа негіз болды.

    Фото: Kazinform

    Іс-шара барысында Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары Әсел Жанасова, Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева, Мәжіліс депутаты Үнзила Шапақ сөз сөйледі.

