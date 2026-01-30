KZ
    21:57, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Биатлоннан Еуропа чемпионаты: қазақстандықтардың спринттегі нәтижесі

    АСТАНА.KAZINFORM — Шушенде (Норвегия) биатлоннан Еуропа чемпионаты жалғасып жатыр.

    биатлон
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, турнир аясында ерлер арасында спринт жарысы өтті. Қазақстандық спортшылардың нәтижесі төмендегідей:

    - Александр Мухин - 42-орын

    - Вадим Куралес - 78-орын

    - Кирилл Бауэр - 83-орын

    - Никита Акимов - 95-орын

    - Иван Дарьин - 104-орын

    - Егор Гребенщиков - 116-орын

    Франция өкілі Дамьен Леве жеңіске жетті. Норвегиялық Исак Фрей екінші нәтиже көрсетті. Ал франциялық биатлоншы Гаэтан Патюрель үшінші болып мәреге жетті.

