21:57, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5
Биатлоннан Еуропа чемпионаты: қазақстандықтардың спринттегі нәтижесі
АСТАНА.KAZINFORM — Шушенде (Норвегия) биатлоннан Еуропа чемпионаты жалғасып жатыр.
ҚР ҰОК мәліметінше, турнир аясында ерлер арасында спринт жарысы өтті. Қазақстандық спортшылардың нәтижесі төмендегідей:
- Александр Мухин - 42-орын
- Вадим Куралес - 78-орын
- Кирилл Бауэр - 83-орын
- Никита Акимов - 95-орын
- Иван Дарьин - 104-орын
- Егор Гребенщиков - 116-орын
Франция өкілі Дамьен Леве жеңіске жетті. Норвегиялық Исак Фрей екінші нәтиже көрсетті. Ал франциялық биатлоншы Гаэтан Патюрель үшінші болып мәреге жетті.