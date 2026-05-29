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    SIM-карта арқылы жасалған қылмыс үшін нөмір иесі де жауап беруі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір интернет-алаяқтар түрлі айла-тәсілдерді қолдану арқылы азаматтарды алдаудың жаңа жолдарын тауып отыр, деп хабарлайды Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

    сим-карта
    Фото: ТАСС

    Ведомство атап өткендей, солардың бірі — жастарды оңай табыс уәдемен өз атына SIM-карта рәсімдетіп алып, кейін оны үшінші тұлғаларға сату немесе беру.

    — Мұндай әрекет сырт көзге зиянсыз көрінгенімен, оның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Себебі сіздің атыңызға тіркелген SIM-карта қылмыстық мақсатта пайдаланылса, барлық құқықтық жауапкершілік ең алдымен сол нөмір иесіне — яғни сізге жүктелуі ықтимал, — дейді тәртіп сақшылары.

    Алаяқтар SIM-картаны қалай пайдаланады?

    • Азаматтардың жеке деректерін ұрлау;
    • Банктік қосымшалар мен онлайн сервистерді бұзу;
    • Қоңыраулар мен хабарламалар арқылы алдау схемаларын жүзеге асыру;
    • Әртүрлі заңсыз әрекеттерді анонимді түрде жасау.

    Сондықтан «жеңіл ақша табамын» деген ойдың артында үлкен қауіп жасырынғанын ұмытпаңыз.

    — Өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін: Өз атыңызға рәсімделген SIM-картаны ешкімге бермеңіз; Белгісіз немесе күмәнді адамдардың ұсыныстарына келіспеңіз; «Сатып аламыз», «рәсімдеп бер» деген ұсыныстардан бас тартыңыз; Жеке деректеріңізді, SMS-кодтарды және тіркеу мәліметтерін құпия сақтаңыз; Егер күмәнді жағдайға тап болсаңыз, бірден құқық қорғау органдарына хабарласыңыз.  Есте сақтаңыз: заң алдында жауапкершілік нақты әрекет жасаған адамға ғана емес, сол әрекетке мүмкіндік берген нөмір иесіне де тиесілі болуы мүмкін. Өз атыңыз — өз жауапкершілігіңіз. Өз нөміріңіз — өз қауіпсіздігіңіз! — деп ескертті ПД.

    Бұған дейін балаларды қауіпті контенттен қорғайтын сим-карта іске қосылатынын жазғанбыз.

    Құқықбұзушылықпен күрес Абай облысы Алаяқтық Полиция
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар