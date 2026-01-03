Синоптиктер 4 қаңтарға ауа райы болжамын ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Синоптиктер 4 қаңтар күні ел аумағындағы табиғат құбылыстарына қатысты ауа райы болжамын жариялады.
Қазгидрометтің мәліметіне сүйенсек, тек Қазақстанның оңтүстік-батысы мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Жақын күндері Қазақстан арқылы Жерорта теңізінен циклон өтеді. Соған баланысты республиканың көп бөлігінде циклон мен атмосфералық фронттардың әсерінен қар мен боран күтіледі, ал батыс пен оңтүстікте жаңбыр мен қар жауады. Түркістан облысының таулы аймақтарында түнде және таңертең күшті жауын-шашын болуы мүмкін.
Еліміздің батысында ауа температурасы түнде 0-8 градусқа дейін, күндіз 2 градус аяз -5 градусқа дейін көтеріледі. Ал, орталығында ауа температурасы түнде -10°C-тан -18°C-қа дейін төмендейді, күндіз -5°C-ден -12°C-қа дейін, оңтүстік аймақта ауа температурасы түнде -0°С-тан -10°C-қа дейін, күндіз -6°C-ден -2°C-қа дейін, оңтүстік-шығыста ауа температурасы түнде -0°С-тан -5°С-қа дейін, ал таулы аймақтарда -8°С-тан -13°С-қа дейін, күндіз -2°С-тан -3°С-қа дейін төмендейді. Республиканың шығысында ауа температурасы түнде -5°С -13°С, күндіз -5°С-тан -10°С дейін көтеріледі деп болжанып отыр.
Айта кетейік, Қазақстан бойынша көктайғақ, тұман, екпінді жел күтіледі.
