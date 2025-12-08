KZ
    Синоптиктер: Алдағы күндері ауа райы күрт суытады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК осы аптада ауа райының күрт нашарлайтынын ескертеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Бүгін еліміздің басым бөлігінде аяз болады
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Синоптиктердің айтуынша, ел аумағынан солтүстік-батыс циклоны өтетіндіктен, қар жауып, боран соғады, көктайғақ пен тұман күтіледі.

    Алайда 9 желтоқсанда антициклонның келуімен жауын-шашын тоқтап, ауа температурасы күрт төмендей бастайды.

    Еліміздің бірнеше облысында аяз көтеріледі:

    • 9 желтоқсанда Ақтөбе облысында ауа температурасы –13…–18°-тан –20…–25° аязға дейін түседі;

    • Қостанай және Ақмола облыстарында 9–10 желтоқсанда –22…–27°, кей жерлерде –30° аяз күтіледі;

    • Солтүстік Қазақстан облысында осы күндері –25…–30° аяз болжанады;

    • Павлодар облысында 9–11 желтоқсанда –20…–25°-тан –25…–30°-қа дейін төмендейді;

    • Қарағанды облысында 9–10 желтоқсанда аяз –15…–20°-тан –22…–32°-қа дейін күшеюі мүмкін;

    • Елдің шығысында 10–11 желтоқсанда –25…–30° аяз болады.

    Бұған дейін синоптиктер Астанаға не себепті қар жаумай тұрғанын түсіндірді.

    Ал ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Азат Сұлтанов қарсыз қыстың диқандарға қалай әсер ететіні туралы пікір білдірді.

