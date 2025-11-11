KZ
    «СҚ-Фармация» басшысы: Айлығым өскен жоқ

    АСТАНА. KAZINFORM — «СК-Фармация» ЖШС басқарма төрағасы Нұрлыбек Асылбеков Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында өзінің айлығы қанша екенін айтты.

    Нұрлыбек Асылбеков
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Сіздің алдыңыздағы «СК-Фармация» басшысы өз айлығы 1 млн 400 мың теңге екенін айтқан еді. Компанияның 2024 жылғы есебін қарап отырсақ, топ-менеджменттің сыйақысына оның алдындағы жылдан 20 млн теңге көп жұмсалыпты. Әрине, 2025 жылдың деректері әзірге жоқ, дегенмен де сіздің айлығыңыз алдыңыздағы әріптесіңізге қарағанда өскен болып тұр ма, — деп сұрады БАҚ өкілі.

    Нұрлыбек Асылбеков сыйақы мөлшерінің артқаны өзінің айлығына әсер етпегенін айтты.

    — Қызықты сұрақ қойып отырсыз, әрине. Өскен жоқ, сол күйінде. Шамамен 1,5 млн теңге. Сіз жаңа 1 млн 100 мың теңге дедіңіз бе, сол деңгейде. Ал еңбекақы қорының артқанына келсек, соның есебінен персоналдар тартып жатырмыз. Ал басқарма мүшелері мен басшылардың айлығы сол күйінде қалды, — деді «СҚ-Фармация басшысы.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылады. 

