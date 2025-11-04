Іскерлік белсенділік индексі: өндіріс пен қызмет көрсету секторында өсім сақталды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы қазанда Қазақстандағы іскерлік белсенділік индексі 50,6 деңгейінде болды (қыркүйекте – 50,9). Бұл көрсеткіш 2024 жылғы наурыздан бері оң аймақта тұр, яғни іскерлік белсенділік әлі де өсіп келеді. Бұл туралы іскерлік белсенділік туралы ҚҰБ Ақша-кредит саясаты департаментінің директоры Рүстем Оразалиннің түсіндірмесіне сілтеме жасап, Ұлттық банк мәлім етті.
Өндіріс, қызмет көрсету және сауда салаларында белсенділік сақталуда: өндірісте индекс 53,0, қызмет көрсету секторында – 50,6, саудада – 50,28 болды. Бұл көрсеткіштер өсім бар екенін аңғартса керек.
Ал құрылыс пен тау-кен өндірісінде жағдай нашарлау бағытында: тау-кен өнеркәсібінде индекс қыркүйектегі 49,4-тен қазанда 48,5-ке төмендеді, ал құрылыс саласында көрсеткіш шамамен 49,5 деңгейінде тұрақты қалды.
Бизнес жүргізудің келешегін бағалау көрсеткіші төмендеп, 7,1 болды (қыркүйекте – 10,1). Дегенмен, жалпы көрсеткіштер оң, яғни бизнес-цикл «сағаты» өсім бағытында қалды.
Кәсіпорындардың айтуынша, өнімдер мен қызметтерге сұраныс қарқыны жалпы өзгермеген, бірақ тау-кен өнеркәсібінде сұраныс айтарлықтай бәсеңдеген.
Ұлттық банк бұған дейін 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тәртібі өзгеретінін айтты.