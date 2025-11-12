СҚО-да 2029 жылға дейін 7 мың шақырым электр желісі желісі жаңартылады
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл өңірде 400 шақырымнан астам электр желісі мен 43 қосалқы станса және трансформатор жөнделді, деп хабарлады Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Петропавл қаласында Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарымен кездесуі барысында.
Кездесу барысында вице-министр энергетика саласында атқарылып жатқан жұмыстар, жылыту маусымының өту барысы және энергетикалық инфрақұрылымдарды жаңғырту шаралары туралы айтқан.
Ол келтірген мәліметтерге қарағанда, жылумен қамту саласында төрт жоба іске асырылып жатыр. Соның бірі – Петропавл қаласындағы Жабаев, Шажымбаев, Новая және Алтынсарин көшелерін қамтитын жаңа жылу магистралін салу. Бұдан бөлек, 7,6 шақырым жылу желісі қайта жөнделіп, жаңартылды.
Сондай-ақ жаңғырту жұмыстары «Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында 2029 жылға дейін жалғасады. Жоспар бойынша аймақта 7 мың шақырым электр желісі мен 66 шақырым жылу желісі жаңғыртылатын болады.
Сонымен қатар, өңірді электрмен қамтудың сенімділігін арттыру мақсатында Уәлиханов және Ақжар аудандары аумағында 110 кВ «Ленинградская – Талшық – Кішкенекөл» сақиналы электр желісін салу жоспарланып отыр.
Кездесуде тұрғындар инфрақұрылымды жаңарту, өңірді газдандыру және жанар-жағармаймен қамтамасыз ету мәселелерін көтерді. Вице-министр Сұңғат Есімханов барлық сұрақтарға нақты жауап беріп, айтылған ұсыныстар мен өтініштер министрлік пен тиісті мекемелердің қарауына алынатынын жеткізді.
