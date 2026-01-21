СҚО-да адамды қағып, өлтіріп алған көлік жүргізушісі екі жылға сотталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданында болған жол-көлік оқиғасына кінәлі ер адамға сот үкімі шықты.
Сот отырысына көлік жүргізушілері және көлік құралдарын басқару құқығынан айырылғандар арнайы шақырылды.
СҚО Тайынша ауданы прокуратурасының мәліметінше, оқиға былтыр 30 қыркүйекте «Астана — Петропавл» автожолының 393-шақырымында, Рощинское ауылының маңында болған. Көлік жүргізушісі жол қозғалысы ережелерінің талаптарын өрескел бұзған. Салдарынан жаяу жүргіншіні қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткен.
Ал жәбірленуші кейін медициналық мекемеде қайтыс болды.
Тайынша аудандық сотының үкімімен ер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабының 3-бөлігі және 347-бабы бойынша кінәлі деп танылды. Сот оны 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, сондай-ақ қосымша 3 жыл мерзімге көлік құралдарын басқаруға тыйым салды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
