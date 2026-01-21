KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:36, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    СҚО-да адамды қағып, өлтіріп алған көлік жүргізушісі екі жылға сотталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданында болған жол-көлік оқиғасына кінәлі ер адамға сот үкімі шықты.

    Преступление Қылмыс наручники задержания Кісен ұсталды МВД РК ҚР ІІМ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сот отырысына көлік жүргізушілері және көлік құралдарын басқару құқығынан айырылғандар арнайы шақырылды. 

    СҚО Тайынша ауданы прокуратурасының мәліметінше, оқиға былтыр 30 қыркүйекте «Астана — Петропавл» автожолының 393-шақырымында, Рощинское ауылының маңында болған. Көлік жүргізушісі жол қозғалысы ережелерінің талаптарын өрескел бұзған. Салдарынан жаяу жүргіншіні қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткен.
    Ал жәбірленуші кейін медициналық мекемеде қайтыс болды.

    Тайынша аудандық сотының үкімімен ер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабының 3-бөлігі және 347-бабы бойынша кінәлі деп танылды. Сот оны 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, сондай-ақ қосымша 3 жыл мерзімге көлік құралдарын басқаруға тыйым салды.

    Үкім заңды күшіне енген жоқ.

    Бұған дейін есірткі тарату және контрабандамен айналысқан қарағандылық сотталғанын жазған едік. 

    Ақерке Дәуренбекқызы
