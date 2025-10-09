KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:05, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    СҚО-да биыл он фитоесірткі зертханасы жойылды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда есірткіге қатысты құқықбұзушылықтардың саны өскен.

    СҚО-да биыл он фитоесірткі зерттханасы жойылды
    Фото: СҚО Полиция департаменті

    СҚО Полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Асқар Мұхаметқалиевтің айтуынша, өткен жылы – 187, биыл 9 айда 214 дерек тіркелген. Оның 100-ден астамы — сату фактілері, 8 — аса ірі көлемде сақтау, 7 — контрабанда.

    СҚО-да биыл он фитоесірткі зерттханасы жойылды
    Фото: СҚО Полиция департаменті

    Полиция қызметкерлері сондай-ақ 10 фитоесірткі зертханасының жұмысын әшкерелеп, тоқтатты. Нәтижесінде шамамен 800 келі есірткі заты тәркіленді. Оның ішінде 5 келіге жуық синтетикалық есірткі және 700 келіден астам марихуана бар.

    СҚО-да биыл он фитоесірткі зерттханасы жойылды
    Фото: СҚО Полиция департаменті

    - Облысқа есірткі жеткізудің 7 арнасын анықтап, жолын кестік. Мәселен, 7 сәуірде Петропавлға кіреберісте «Daewoo Nexia» автокөлігі тоқтатылып, оны басқарған 26 жастағы астаналық тұрғыннан жарты келіге жуық синтетикалық есірткі табылды. Сот оны 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті, - дейді Асқар Мұхаметқалиев.

    Бұған дейін Петропавлда синтетикалық есірткі таратқан тұрғын 7 жылға сотталғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс Полиция Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар