    СҚО-да биыл жаз жылдағыдан жылы болмақ

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарын биыл жайлы жаз күтіп тұр. Синоптиктердің болжамынша, күн жылы, жауын-шашын қалыпты деңгейде болады.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    «Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалының мәліметінше, маусымда орташа ауа температурасы климаттық нормадан 1–2°С-қа жоғары болады. Әдетте бұл айда орташа температура +17,7…+19,0°С шамасында қалыптасқан.

    Жаңбыр көпжылдық көрсеткішке сай 37–49 мм аралығында жауады деп болжанған.

    Жаздың ең ыстық айы – шілдеде ауа температурасы көпжылдық нормаға сай болмақ. Бұл айда орташа температура +18,7…+20,3°С аралығында сақталады.

    Жауын-шашын мөлшері, облыстың солтүстік бөлігін қоспағанда, негізінен қалыпты деңгейде болады. Ал солтүстік өңірлерде көрсеткіш сәл жоғарылауы мүмкін. Көпжылдық норма – 56–81 мм.

    Тамыз айында ауа температурасы орташа көрсеткіш +17,0…+18,2°С нормадан 1–2°С-қа жоғары болады деп болжанған. Ал жауын-шашын әдеттегідей 42–54 мм мөлшерінде болмақ.

    Бұған дейін ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі өрт қаупі жоғары маусымның басталуына табиғатта және су жағасында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырғанын жазған едік.

     

    Ауа райы Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
