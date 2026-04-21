СҚО-да дәрігерлер омыртқаға заманауи әдіспен күрделі ота жасады
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында нейрохирургтар алғаш рет жаңа әдіспен грыжаны емдей бастады.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры облыстық филиалының мәліметінше, күрделі ота науқасқа МӘМС аясында тегін жасалды. Көпбейінді облыстық ауруханада нейрохирургтер омыртқадағы жарықты емдеу үшін алғаш рет OLIF әдісі бойынша алдыңғы жақтан спондилодез жасады. Спондилодез — омыртқа хирургиясында қолданылатын ота, ауыратын бөлігін қозғалмайтындай етіп біріктіреді.
48 жастағы науқас бұрын омыртқадағы ауырсынуды басу үшін дәрімен емделіп келген. Жағдайы нашарлағандықтан, мамандар ота жасауға шешім қабылдады. Тексерілуден кейін алдыңғы жұлын синтезін жүргізетін болды. Бұл операция СҚО-да бұрын ешқашан жасалған емес.
— Нейрохирургтар омыртқаға қиғаш, бүйірден сәл алға қарай іш арқылы ота жасады. Мұндай операция осы күнге дейін тек Алматы, Астана, Қарағанды және Орал қалаларында жүргізілді. Біздің қала омыртқаларды пластикалық материалға алмастыру отасын жасаған бесінші қала болды. Алдағы уақытта осындай операцияларды тұрақты негізде жүргізуді жоспарлап отырмыз, — дейді нейрохирург Балхар Шатуев.
Бұрын СҚО-да омыртқадағы жарыққа ота анус арқылы жасалып келген.
— Қазір еш жерім ауырмайды. Қалпыма келіп жатырмын. Ота сақтандыру аясында тегін жасалды. Оңалтудан кейін бірден жұмысқа шығамын. Дәрігерлерге рахмет, — деді науқас Елена Колосова.
