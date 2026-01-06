KZ
    16:28, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    СҚО-да ІІ Дүниежүзілік соғыстың соңғы ардагері өмірден өтті

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында соғыс ардагері Федов Щеглов өмірден озды. 

    СҚО-да ІІ Дүниежүзілік соғыстың соңғы ардагері өмірден өтті
    Фото: СҚО әкімдігі

    Бұл туралы облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады

    Майдангер санаулы күннен кейін 99 жасқа толар еді. 

    — Федор Васильевичтің өмірі — төзімділіктің, адалдықтың және Отанға шексіз сүйіспеншіліктің айқын үлгісі. Ол әскери жолын 17 жасында бастап, 371-ші атқыштар дивизиясының құрамында ауыр жылдарды өткерді. Соғыстан кейін құрылыс саласында еңбек етіп, бейбіт заманда да елге адал қызметін жалғастырды.

    Жыл сайын мен Федор Васильевичке барып тұратынмын. Оның әңгімелері — даналыққа, Отанға деген шексіз сүйіспеншілікке толы еді. Сол естеліктер әрдайым жүрегімізде сақталады.

    Жақындарына қайғыра көңіл айтамын. Федор Васильевичтің ерлігі, еңбегі және жарқын бейнесі солтүстікқазақстандықтардың жадында мәңгі сақталады, — деп жазды СҚО әкімі. 

    Федор Щеглов — ІІ Дүниежүзілік соғыста болған, жеңісті жақындатуға үлес қосқан өңірдегі соңғы ардагер.

    Бұған дейін Таразда 105 жасқа қараған шағында Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, майдангер Григорий Нещеретнев дүниеден өткенін жазған едік.

    Тегтер:
    Жеңіс тарихы Екінші дүниежүзілік соғыс Ардагер Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
