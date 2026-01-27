KZ
    СҚО-да эпидмаусым басталғалы 47 мыңға жуық адам ЖРВИ-мен ауырды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында жіті респираторлық вирустық инфекцияны жұқтыру деңгейі өткен эпидмаусыммен салыстырғанда 11% төмен. Былтыр осы аралықта 52,5 мыңға жуық адам ауырған еді. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    СҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау депарменті басшысының орынбасары Арман Күшбасов өңірдегі эпиджағдайға тоқталды. 

    Эпидмаусым басталғалы СҚО-да ЖРВИ-мен ауырудың 46 680 жағдайы тіркелді. Сырқаттанғандардың 65% — 14 жасқа дейінгі балалар.

    Өткен аптада 2 521 адамға ЖРВИ диагнозы қойылды, ауырғандар саны алдыңғы аптадағы деңгейде сақталып тұр. 

    — Өңірде тұмауға және тұмауға жатпайтын вирустарға тұрақты мониторинг жүргізіледі. А/Н3N2 типті тұмауды жұқтырудың зертханамен расталған 221 жағдайы тіркелді. Оның131-і ересектер арасында тіркелген.

    Ал тұмауға жатпайтын вирустарға келер болсақ, риновирусты 24 адам, боковирусты — 10, аденовирусты — 4 және ресвирусты 3 адам жұқтырған, — дейді. Арман Күшбасов.

    Медицина ұйымдарында жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау мақсатында фильтр-кабинеттер жұмыс істейді.

    — Олар емханалардың бірінші қабатында, кіреберіске жақын орналасқан. Ауру белгілері байқалған жағдайда тұрғындарға бірден осы кабинетке жүгініп, дәрігер қабылдауына бару ұсынылады. Бұл — емханаға келген басқа адамдарға вирус жұқтырмау үшін қолға алынған шара, — дейді Арман Күшбасов.

    Қазіргі уақытта облыстың білім беру мекемелерінде вирустың таралуына байланысты сыныптар мен мектептердің қашықтан оқыту форматына көшу фактілері тіркелген жоқ.

    Бұған дейін Қазақстанда Нипах вирусын жұқтыру, сондай-ақ оны ел аумағына әкелу жағдайлары тіркеуге алынбағанын жазған едік.

    Медицина Тұмау Вирус ЖРВИ Денсаулық Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
