СҚО-да эпидмаусым басталғалы 47 мыңға жуық адам ЖРВИ-мен ауырды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында жіті респираторлық вирустық инфекцияны жұқтыру деңгейі өткен эпидмаусыммен салыстырғанда 11% төмен. Былтыр осы аралықта 52,5 мыңға жуық адам ауырған еді.
СҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау депарменті басшысының орынбасары Арман Күшбасов өңірдегі эпиджағдайға тоқталды.
Эпидмаусым басталғалы СҚО-да ЖРВИ-мен ауырудың 46 680 жағдайы тіркелді. Сырқаттанғандардың 65% — 14 жасқа дейінгі балалар.
Өткен аптада 2 521 адамға ЖРВИ диагнозы қойылды, ауырғандар саны алдыңғы аптадағы деңгейде сақталып тұр.
— Өңірде тұмауға және тұмауға жатпайтын вирустарға тұрақты мониторинг жүргізіледі. А/Н3N2 типті тұмауды жұқтырудың зертханамен расталған 221 жағдайы тіркелді. Оның131-і ересектер арасында тіркелген.
Ал тұмауға жатпайтын вирустарға келер болсақ, риновирусты 24 адам, боковирусты — 10, аденовирусты — 4 және ресвирусты 3 адам жұқтырған, — дейді. Арман Күшбасов.
Медицина ұйымдарында жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау мақсатында фильтр-кабинеттер жұмыс істейді.
— Олар емханалардың бірінші қабатында, кіреберіске жақын орналасқан. Ауру белгілері байқалған жағдайда тұрғындарға бірден осы кабинетке жүгініп, дәрігер қабылдауына бару ұсынылады. Бұл — емханаға келген басқа адамдарға вирус жұқтырмау үшін қолға алынған шара, — дейді Арман Күшбасов.
Қазіргі уақытта облыстың білім беру мекемелерінде вирустың таралуына байланысты сыныптар мен мектептердің қашықтан оқыту форматына көшу фактілері тіркелген жоқ.
Бұған дейін Қазақстанда Нипах вирусын жұқтыру, сондай-ақ оны ел аумағына әкелу жағдайлары тіркеуге алынбағанын жазған едік.