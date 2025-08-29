СҚО-да еш жерде есепте жоқ 9 мың га орман алқабы анықталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысының табиғат қорғау прокуратурасы есепке алынбаған және мемлекеттің қорғауында жоқ мыңдаған гектар гектар орман алқаптарын анықтады.
СҚО прокуратурасының мәліметінше, орман шаруашылығы саласында заңбұзушылықтарға жол берілген. Орман кодексіне сәйкес, өзге санаттағы жерлерде табиғи өскен ағаштар мемлекеттік орман қорына енгізілуі тиіс. Алайда, облыстық табиғи ресурстар басқармасының лауазымды тұлғалары мен аудан әкімдері тиісті түгендеу жұмыстарын жүргізбеген.
Прокурордың талабы негізінде тексеріс жүргізіліп, Айыртау, Есіл, Жамбыл, Қызылжар, Мамлют және Тимирязев аудандарында жалпы аумағы 9 мың гектардан астам орман алқабы мемлекеттің қорғауына алынбағаны анықталды.
Заңбұзушылықтарды жою үшін әкімдік жанынан комиссия құрылып, нақты мерзімдер мен жауапты тұлғалар белгіленген Жол картасы әзірленді. Нәтижесінде алғашқы 46,2 гектар орманды алқап Қызылжар орман шаруашылығы құрамына енгізілді. Қалған учаскелер бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Бұған қоса, өз міндеттерін тиісті деңгейде орындамаған төрт лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Табиғат қорғау прокурорлары мемлекеттік орман қорын молайту - Мемлекет басшысы айқындаған экологиялық саясат екенін атап өтті. Осыған орай, жергілікті және уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіру мақсатында бірқатар іс-шаралар қабылданған.
Бұған дейін СҚО-да күзгі-қысқы аңшылық маусымы 30 тамызда ресми түрде ашылатындығын жазған едік.