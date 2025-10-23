СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Бұл нысандар Солтүстік Қазақстан облысының Есіл және Ғ.Мүсірепов атындағы аудандарда анықталды.
СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының мәліметінше, биыл тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы Есіл, Шал ақын және Ғабит Мүсірепов атындағы аудандар аумағында ашық әдіспен игеріліп жатқан пайдалы қазбалар кен орындарымен іргелес аумақтарда далалық зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мақсат – маңызды тарихи-мәдени мұраның жойылуына жол бермеу.
Зерттеу нәтижесінде қазіргі уақытта мемлекеттік қорғауға алынбаған бірнеше археологиялық нысан анықталды. Соның ішінде, Есіл ауданы Лузинка ауылы маңында үлкен қорған және Ғ. Мүсірепов атындағы ауданда Куприяновское кен орнына жақын орналасқан қорған тіркелді.
Бұл нысандар ҚР Мәдениет және спорт министрінің «Тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтау, есепке алу, мәртебе беру және одан айыру, орнын ауыстыру және өзгерту, жай-күйін мониторингтеу қағидаларына сәйкес есепке алу тізіміне енгізілуі тиіс. Нәтижесінде оларды ғылыми тұрғыдан зерттеу және қорғауға алу мүмкін болмақ.
Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі комиссияның отырысы өтеді. Оң шешім қабылданған жағдайда жаңадан анықталған нысандар СҚО-ның тарихи-мәдени мұрасының алдын ала есепке алу тізіміне енгізіледі.
Кейін нысанға арнайы есептік карточка толтырылып, ол туралы бастапқы деректер, қысқаша сипаттама және иллюстрациялық материалдар енгізіледі.
Бұған дейін СҚО-да Арықбалық ауылының тұрғыны мамонттың сүйектерін тапқанын жазған едік.