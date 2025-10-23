KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:28, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Бұл нысандар Солтүстік Қазақстан облысының Есіл және Ғ.Мүсірепов атындағы аудандарда анықталды.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

    СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының мәліметінше, биыл тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы Есіл, Шал ақын және Ғабит Мүсірепов атындағы аудандар аумағында ашық әдіспен игеріліп жатқан пайдалы қазбалар кен орындарымен іргелес аумақтарда далалық зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мақсат – маңызды тарихи-мәдени мұраның жойылуына жол бермеу.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

    Зерттеу нәтижесінде қазіргі уақытта мемлекеттік қорғауға алынбаған бірнеше археологиялық нысан анықталды. Соның ішінде, Есіл ауданы Лузинка ауылы маңында үлкен қорған және Ғ. Мүсірепов атындағы ауданда Куприяновское кен орнына жақын орналасқан қорған тіркелді.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

    Бұл нысандар ҚР Мәдениет және спорт министрінің «Тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтау, есепке алу, мәртебе беру және одан айыру, орнын ауыстыру және өзгерту, жай-күйін мониторингтеу қағидаларына сәйкес есепке алу тізіміне енгізілуі тиіс. Нәтижесінде оларды ғылыми тұрғыдан зерттеу және қорғауға алу мүмкін болмақ.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

    Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі комиссияның отырысы өтеді. Оң шешім қабылданған жағдайда жаңадан анықталған нысандар СҚО-ның тарихи-мәдени мұрасының алдын ала есепке алу тізіміне енгізіледі.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

    Кейін нысанға арнайы есептік карточка толтырылып, ол туралы бастапқы деректер, қысқаша сипаттама және иллюстрациялық материалдар енгізіледі.

    Бұған дейін СҚО-да Арықбалық ауылының тұрғыны мамонттың сүйектерін тапқанын жазған едік.

    СҚО-да еш жерде тіркелмеген тарихи-мәдени мұра нысандары анықталды
    Фото: СҚО мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы

     

     

    Тегтер:
    Мәдениет Ескерткіш Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар