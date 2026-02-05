СҚО-да биыл қар аз, тоң қалың
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында мамандар агрометеорологиялық бақылаудың қорытындысын жариялады.
«Қазгидромет» кәсіпорны СҚО филиалының басшысы Қымбат Мерғалимованың айтуынша, агрометеорологиялық бақылау желісі облыстың барлық аумағын қамтыған. Бақылаулар тек дәнді дақылдар егілетін аудандарда ғана емес, сонымен қатар жайылым жерлерде де жүргізіледі.
– Өсімдік шаруашылығының өнімділігі 70% ауа райы жағдайларына, ал қалған 30% агротехнологияларға тәуелді екені белгілі. Ал егу, күтіп-баптау сияқты жұмыстарды мерзімінде жүргізбеу салдарынан өнімнің 40% жоғалуы мүмкін. Осыған байланысты агрометеорологиялық ақпарат ауыл шаруашылығында ерекше маңызға ие.
Облыста агрометеорологиялық бақылау желісін 2000 жылдан бері 2,3 есе арттырдық. Бүгінде облыс аумағында 28 бақылау пункті жұмыс істейді, - дейді Қымбат Мерғалимова.
Өңірде қазір 11 метеорологиялық станция, 13 автоматты агрометеорологиялық бекет және 4 автоматты метеорологиялық станция бар. Маманның айтуынша, бақылау пункттерінен алынған деректер агрометеорологиялық болжамдарды әзірлеуге, көктемгі егістің тиімді мерзімдері мен тәсілдерін анықтауға, сондай-ақ зиянкестер мен өсімдік ауруларының таралу қаупін болжауға пайдаланылады.
– 1 ақпандағы жағдай бойынша облыста топырақ 45–146 см аралығында қатқан, бұл 2025 жылмен салыстырғанда 15–85 см-ге көп және ауыл шаруашылығы үшін қолайсыз.
Қар жамылғысындағы су қоры 18–52 мм, облыстың басым бөлігінде бұл көрсеткіш климаттық нормадан және өткен жылғы деңгейден 27–65% төмен. Тек Тимирязев және Уәлиханов аудандарында нормаға жуық.
Қараша–қаңтар айларында түскен жауын-шашын мөлшері 37,2–121,9 мм болды. Облыстың көп бөлігінде бұл нормадан 12–67% жоғары, ал Аққайың ауданында және Мағжан Жұмабаев ауданының солтүстік бөлігінде нормадан 39–49% төмен, - дейді Қымбат Мерғалимова.
Бұған дейін СҚО-да тасқын қаупін болжау үшін қар жамылғысының көрсеткіштері өлшенгенін жазған едік.