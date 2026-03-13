СҚО-да қаржылық заң бұзуға жол берген 13 лауазымды тұлға жазаланды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында білім саласына бөлінген қаржыға аудит жүргізіліп, 99,3 млн теңгенің орынсыз жұмсалғаны анықталды.
СҚО бойынша тексеру комиссияның мәліметінше, мемлекеттік аудит нәтижесінде 18 млн теңге сомасына қаржылық заң бұзу тіркелген. Бұл қаражаттың барлығы бюджетке қайтарылуы тиіс. Сонымен қатар аудит барысында 58,8 млн теңге бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және 22,6 млн теңге бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану фактілері анықталған.
Сондай-ақ білім беру ұйымдары қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу кезінде қолданыстағы заңнама мен нормативтік құқықтық актілер талаптары бұзылған.
Атап айтқанда, педагогтардың еңбек өтілін есептеуде, қосымша ақылар мен үстемеақыларды, сыйлықақыларды және басқа да төлемдерді тағайындау кезінде қателіктер жіберілген.
Аудит барысында қызметкерлерге еңбекақы төлеу сатысын және педагогикалық еңбек өтілін қате есептеу фактілері анықталған.
Бұдан бөлек, тиісті оқу жүктемесі болмаса да, тіпті, сынақ мерзімінен өтіп жатқан қызметкерлерге немесе тәртіптік жазасы алынбаған адамдарға сыйлықақы төлеу, біліктілік санаты үшін қосымша ақыларды негізсіз есептеу жағдайлары да тіркелген. Сонымен қатар жалақысы сақталмайтын демалыс кезеңі үшін төлемдер жүргізілгені және сауықтыру жәрдемақыларының екі рет есептелгені анықталған.
Кей жағдайда есеп айырысу-төлем құжаттарында көрсетпей ақша төлеу және кейбір лауазымды тұлғаларға жалақыны артық есептеу деректері болған.
Мемлекеттік аудит барысында бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау фактілері де анықталды.
Мәселен, білім беру ұйымдарында нормативтен тыс штат бірліктерін — мектеп директорларының орынбасарларын, вахтерлер мен хатшыларды ұстау жағдайлары тіркелген.
Сонымен қатар Ахметжан Қазымбетов атындағы аудандық орталық стадионды күзету үшін штат бірліктерін ұстау да бюджет шығындарының негізсіз ұлғаюына алып келген.
Жүргізілген мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша 13 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар анықталған заң бұзуды жою үшін 6 ұсыным мен тапсырма берілді.
Бұған дейін Шымкентте білім беру ұйымдарында 700 млн теңгеден астам қаржы заңсыз төленгенін жазған едік.