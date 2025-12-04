KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:14, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СҚО-да қайтарылған активтер қаражатына жаңа су құбыры тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстарын баяндады.

    су құбыры
    Фото: Алматы әкімдігі

    Биыл Тайынша қаласында ұзындығы 4,5 шақырым болатын жылу желісін жаңғырту жұмыстары аяқталып қалды, бұл жобаның құны — 730 млн теңге. 

    — Облыста 76 шақырым электр жабдықтау желілері ауыстырылып, 13 млрд теңгеге 3 қосалқы станция қайта жаңғыртылды. Петропавл қаласындағы жалпы құны 11 млрд теңге болатын, ұзындығы 8,1 шақырым екі жылу желісі бойынша жұмыстар жоспарланып отыр. Жалпы 2029 жылға дейін 7 мың шақырымнан астам инженерлік желілер жаңғыртылады, — деді Ғ. Нұрмұхамбетов елордада Орталық коммуникациялар қызметінде. 

    Жылыту маусымына дайындық аясында 1,5 мың шақырым электр желісі, 13 шақырым жылу желісі және 5 шақырым су құбыры жөнделді. Петропавл ЖЭО-2-нің №1 түтін мұржасы салынды.

    — Биыл өңірде су құбыры жүйесін дамытуға рекордтық 74 млрд теңге бағытталды. Бұл көрсеткіш өткен үш жылдық кезеңмен салыстырғанда 2 еседен астам көп. Айта кету керек, оның 45 млрд теңгесі қайтарылған активтер есебінен жұмсалды, — деп толықтырды облыс әкімі. 

    Бұған дейін Ғ. Нұрмұхамбетов Солтүстік Қазақстанда рекордтық 6,5 млн тонна астық жиналғанын айтқан еді.

    Сондай-ақ, Солтүстік Қазақстан облысы 900 млрд теңгеге жуық инвестиция тартты.

     

    Құрылыс Су құбыры Ғауез Нұрмұхамбетов Солтүстік Қазақстан облысы Әкім
