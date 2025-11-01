KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:07, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    СҚО-да қыс қарсаңында 4 мың шақырым жол тексеріліп, бірқатар кемшілік анықталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында жолдарды қысқы күтіп-ұстауға арналған автотехниканың қаралымы өтті.

    СҚО
    Фото: СҚО ПД

    СҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, іс-шара барысында ҚазАвтоЖол және «КАЖсервис» ЖШС облыстық филиалдарының автопаркі таныстырылды. Қазіргі таңда өңірдегі автожолдардың жалпы ұзындығы 9 мың км жуық, оның 2 мың шақырымы — облыстық және 5 мың шақырымы — аудандық маңызға ие. Аймақта 6 жол-пайдалану учаскесі жұмыс істейді.

    Қыс маусымы қарсаңында полицейлер дәстүрлі түрде өңір жолдарының жағдайын тексерді. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бүгінге дейін республикалық және облыстық маңызы бар шамамен 4 мың шақырым жол қаралды. Нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою бойынша 48 ұйғарым енгізілді.

    СҚО
    Фото: СҚО ПД

    Жалпы жыл басынан бері СҚО-да адамдардың жарақаттануымен байланысты 430 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Оның 84-і республикалық маңыздағы жолдарда болған. Салдарынан 21 адам көз жұмды, 147 адам түрлі жарақат алды.

    — Синоптиктердің болжамы бойынша алдағы күндері күн суытып, қар аралас жаңбыр жаумақ. Осыған орай жүргізушілерді көлік дөңгелектерін уақытылы қысқыға ауыстырып, көктайғаққа дайын болуға шақырамыз. Жол апаттарының алдын алудың ең тиімді тәсілі — сақтық танытып, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау, — дейді полицейлер.

    Бұған дейін СҚО жолдарында қанша қауіпті учаске бар екенін жазған едік. Биыл республикалық трассаларға қар бөгейтін қалқандар орнатылып жатыр.

    Тегтер:
    Петропавл Жол құрылысы Жол Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар