СҚО-да қыста жолда қалғандарға арналған 200-ден астам жылыту пункті ашылады
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында өңірлік маңызы бар жолдарды қыста күтіп ұстауға биыл 1,5 млрд теңгеге жуық қаржы бөлінді.
Қысы алты айға созылатын өңір үшін жолдардың маусымға әзірлігі маңызды. Боранда трассаны қар басып, көлік қозғалысы қиындамау үшін биыл жолдарды күтіп-ұстауға 13 аудан бойынша 6 мердігер ұйым тартылған.
— Қыста жолдарды күтіп ұстауға 98 арнайы техника дайын. Қар-мұзбен күресу үшін 400 тонна құм мен 355 тонна тұз дайындалды. Бұталарды кесу және су өткізу құбырларын жабу жұмыстары жүргізіледі. Қысқы маусымға толық дайындық қазан айының ортасында аяқталады, — дейді СҚО Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бас маманы Ержан Қабдулмажитов.
Өңірде автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы — 8,4 мың шақырым. Оның ішінде 2 мың шақырымы — республикалық, 2 мың шақырымы — облыстық, ал 4,4 мың шақырымы — аудандық маңыздағы жолдар. СҚО елімізде жол ұзындығы бойынша екінші орында тұр.
— Облыстық маңыздағы жолдарда қыста қар көп алатын 131 қауіпті учаске бар. Олардың жалпы ұзындығы 459 км. Биыл қар ұстағыш қалқандар орнатылып жатыр.
Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында былтырғыдай биыл да 213 жылыту пункті дайындалған. Олар жұмыс істеп тұрған автостанциялар мен жол мекемелерінің әкімшілік ғимараттарында орналасқан, — дейді Ержан Қабдулмажитов.
Сонымен қатар, қыс мезгілінде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, облыс әкімдігі мен тиісті қызметтердің бірлесуімен «Қысқы кезеңде облыстық, аудандық маңыздағы жолдарда және елді мекендердің көшелерінде жол қозғалысын шектеу бойынша өзара іс-қимыл Жол картасы» бекітілген.
Бұған дейін Ақтөбеде республикалық маңызы бар жолдарға инертті материалдар тасымалданып жатқанын жазған едік.