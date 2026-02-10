СҚО-да көлдерді аэрациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында балықтардың қырылуының алдын алу мақсатында көлдерді аэрациялау бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр.
Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше, өңірдің су айдындарында мұз қабаты мен қалың қар жамылғысының қалыңдауы жағдайында судағы оттегінің қажетті деңгейін ұстап тұруға бағытталған жұмыстар ұйымдастырылды.
ҚР АШМ Балық шаруашылығы комитетінің Есіл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша балық инспекциясы бөлімінің қызметкерлері Қызылжар ауданындағы Желяково көліне зерттеу жүргізді. Өйткені онда балықтардың қырылу қаупі анықталған болатын. Белгіленген су айдыны резервке жатады және жалға берілмейді. Су тасқыны кезінде көлдің Есіл (Есіл) өзенімен гидрологиялық тұрғыдан байланысты болады.
Зерттеу нәтижесі бойынша суда еріген оттегінің жетіспеушілігі нәтижесінде судағы биологиялық ресурстардың қырылу қаупі жоғары екендігі анықталды. Оның алдын алу мақсатында балықтарды аулап, содан кейін Есіл өзеніне көшіру туралы шешім қабылданды.
Өткізілген іс-шаралар нәтижесінде 400-ден астам балық, соның ішінде шортан, торта, аққайран балықтарының шабақтары құтқарылды.
Қысқы-көктемгі кезеңде су биологиялық ресурстарының жаппай қырылуына жол бермеуге бағытталған су айдындарының жоспарлы мониторингі жалғасып жатыр.
Айта кетейік, СҚО-да суы таяз көлдің балықтары Есілге жіберілді.
Шымкенттегі Бадам өзенінде неге балық қырылды.
Балықтың жаппай қырылуына химиялық құрамдағы төгінді судың авариялық түрде ағызылуы себеп болуы мүмкін. Экологтар оқиға орнына барып, су сынамаларын алып, алдын ала қорытынды жасады.