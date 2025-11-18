СҚО-да метеорологтер қыс алдында топырақтағы ылғал қорын анықтады
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысының кей аудандарында топырақтағы ылғал қоры нормадан бірнеше есе асқан.
«Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалының мамандары топырақтағы ылғал қорын анықтау үшін 18,7 мың гектар алқапта маршруттық зерттеу жүргізді. Оның ішінде дақылы орылған егістіктер, жыртылған алқаптар және тыңайған жерлер тексерілді.
— Өңірдің басым бөлігінде топырақтағы ылғал қоры қанағаттанарлық және оңтайлы деңгейде деп айтуға болады. Ылғал қорының қалыптасуына күзде жауған жауын-шашын және буланудың төмендеуі әсер еткен. Қараша айындағы жылы ауа райы мен жаңбыр және сулы қар түріндегі жауын-шашын топырақты әлі де ылғалмен қанықтырып жатыр. Бұл деректер ауыл шаруашылығында көктемгі егіс науқанына дайындық пен ылғал қорын болжау кезінде, сондай-ақ гидрологиялық болжам жасау барысында негіз ретінде қолданылады, — дейді «Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалының директоры Қымбат Мерғалимова.
Мамандардың дерегі бойынша, мәселен, М.Жұмабаев ауданында норма 66 мм болса, қазіргі көрсеткіш 172 мм көрсеткен.
Сондай-ақ, Жамбыл, Аққайың және Уәлиханов аудандарында да топырақтың бір метрлік қабатындағы ылғал қоры нормаға қарағанда екі еседен де көп. Ал Тимирязев, Ғ. Мүсірепов, Тайынша және Мамлют аудандарында бұл көрсеткіш нормаға қарағанда 24–74% жоғары. Көктемде су басу қаупі жоғары Қызылжар, Шал ақын аудандарында ылғал қоры нормадан асып кеткен.
Тек Есіл және Айыртау аудандарында ылғал қоры нормадан 13–17% төмен болып отыр.
Бұған дейін СҚО-да көктемгі су тасқынына қарсы дайындық жүріп жатқанын жазған едік.