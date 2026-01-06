СҚО-да полицейлер қатты боранға байланысты жолға шықпауды ескертіп жатыр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында қолайсыз ауа райына байланысты бірнеше бағыт бойынша жолдар жабылды.
Өңірде қатты жел тұрып, арты боранға ұласты. Салдарынан жолдарды қар алып, автокөліктердің қозғалысын қиындатты.
СҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, қолайсыз ауа райына байланысты 6 қаңтар күні сағат 07:30-дан бастап облыстың оңтүстігінде, Тайынша ауданында, жауапты органдармен келісім бойынша жағдай жақсарғанға дейін аудандық маңызы бар барлық автожолда қозғалыс уақытша тоқтатылды.
Қазір бұл бағытта патрульдік полиция батальонының жұмысын полиция департаментінің басшылығы тікелей үйлестіріп отыр. Ал сағат 11:00-дегі жағдай бойынша СҚО аумағында «Астана – Петропавл» (Петропавл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін), «Екатеринбург – Алматы» (Ғабит Мүсірепов атындағы аудан), «Көкшетау – Рузаевка» (Айыртау ауданы), «Жезқазған – Петропавл» (Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Тоқсан би ауылынан Ақмола облысының шекарасына дейін) автожолдары жабылған.
Полиция департаменті мен төтенше жағдайлар қызметі өңір тұрғындары мен қонақтарын ауа райына қатысты SMS-хабарламаларды қадағалап отыруға, сондай-ақ боран мен аяз кезінде жолға шықпауға шақырады.
Бұған дейін 16 облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазған едік.