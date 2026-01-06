KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:13, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    СҚО-да полицейлер қатты боранға байланысты жолға шықпауды ескертіп жатыр

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында қолайсыз ауа райына байланысты бірнеше бағыт бойынша жолдар жабылды. 

    көлік
    Фото: СҚО ПД

    Өңірде қатты жел тұрып, арты боранға ұласты. Салдарынан жолдарды қар алып, автокөліктердің қозғалысын қиындатты.
    СҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, қолайсыз ауа райына байланысты 6 қаңтар күні сағат 07:30-дан бастап облыстың оңтүстігінде, Тайынша ауданында, жауапты органдармен келісім бойынша жағдай жақсарғанға дейін аудандық маңызы бар барлық автожолда қозғалыс уақытша тоқтатылды.

    көлік
    Фото: СҚО ПД

    Қазір бұл бағытта патрульдік полиция батальонының жұмысын полиция департаментінің басшылығы тікелей үйлестіріп отыр.  Ал сағат 11:00-дегі жағдай бойынша СҚО аумағында «Астана – Петропавл» (Петропавл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін), «Екатеринбург – Алматы» (Ғабит Мүсірепов атындағы аудан), «Көкшетау – Рузаевка» (Айыртау ауданы), «Жезқазған – Петропавл» (Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Тоқсан би ауылынан Ақмола облысының шекарасына дейін) автожолдары жабылған.

    Полиция департаменті мен төтенше жағдайлар қызметі өңір тұрғындары мен қонақтарын ауа райына қатысты SMS-хабарламаларды қадағалап отыруға, сондай-ақ боран мен аяз кезінде жолға шықпауға шақырады. 

    Бұған дейін 16 облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Ауа райы Жол Полиция Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар