СҚО-да сәуір айында ауа райы қандай болмақ
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында синоптиктердің болжамына сәйкес, сәуір айында орташа ауа температурасы +4…+7°C шамасында болады. Бұл – көпжылдық нормадан шамамен 1 градусқа жоғары.
«Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалының мәліметінше, айдың бірінші онкүндігінде ауа температурасы құбылмалы болады. Күндіз ауа +16…+19 °C-қа дейін жылынса, түнде 0…+10 °C аралығында болады.
Екінші және үшінші онкүндікте ауа температурасы біртіндеп көтеріледі. Түнде -2…-5 °C-тан +15…+18 °C-қа дейін жоғарылайды. Ал күндіз сынап бағанасы -1…+3 °C-тан +18 °C-қа дейін көрсетеді. Тек ай соңында суық ауа ағыны байқалып, кей жерлерде түнде -2 °C-қа дейін төмендеуі мүмкін, ал күндіз +5…+10°C шамасында болады.
Сәуір айындағы жауын-шашын мөлшері көпжылдық нормаға сәйкес 17-33 мм болады. Жаңбыр жиі, бірақ аз мөлшерде жауады.
Сонымен қатар кей күндері екпіні секундына 28 метрге дейін жететін жел тұруы мүмкін. Кей аймақтарда шаңды дауылдар болады деп болжанған.
