СҚО-да шаруашылық техникасы магистралды электр желісін зақымдап, 60 млн теңге шығын келтірді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM - Солтүстік Қазақстан облысында 110 кВ кернеулі әуелік электр желісі толығымен қалпына келтірілді.
«СЕВКАЗЭНЕРГО» компаниясының мәліметінше, оқиға бір апта бұрын болған. Шаруашылықтардың бірі техникамен топырақты өңдеу барысында жоғары вольтты «Петропавл ЖЭО-2 – Булаево – Нефть» магистральды әуелік электр жеткізу желісінің тірегін соққан. Салдарынан апаттық жағдай туындап, желі үзілген.
- Бұл - стратегиялық маңызға ие желі. Мағжан Жұмабаев ауданын және Оңтүстік Орал теміржолының қосалқы станцияларын электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Солтүстік Қазақстан Электржелі тарату компаниясы апаттың салдарын толық жойды. Қалпына келтіру барысында зақымданған тірек толық бұзылып, оның орнына екі жаңа темірбетон тірегі орнатылды. Сонымен қатар, сымдарды тарту және монтаж жұмыстары жүргізіліп, желінің жұмысы толық қалпына келтірілді, - дейді «Солтүстік Қазақстан Электржелі тарату компаниясы» АҚ бас директоры Александр Чекулаев.
Мамандардың айтуынша, алдын ала бағалау бойынша компанияға 60 млн теңге шамасында материалдық шығын келді.
- Жөндеу жұмыстары кезінде тұтынушылар электр қуатынан ажыратылған жоқ. Желіні қалпына келтіру барысында Ресейдің және «Көкшетау Энерго» ЖШС энергия жүйелерін қолдану арқылы тұрғындарға электр қуаты үзіліссіз берілді, - дейді Александр Чекулаев.
