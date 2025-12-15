KZ
    20:40, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СҚО-да шырша сатушылар бақылауға алынды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында қылқан жапырақты ағаштардың заңсыз кесілуіне жол бермеу мақсатында «Шырша» жедел-профилактикалық іс-шарасы басталды. 

    СҚО-да шырша сатушылар бақылауға алынды
    Фото: СҚО ПД

    Петропавлда мереке қарсаңында шырша-қарағай сатқандар көбейді. Жеке кәсіпкер Дмитрий Штребельдің айтуынша, өңірге қылқан жапырақты ағаштар Ресейден, соның ішінде Башқұртстаннан әкелінеді.

    — Тәлімбақтарда арнайы өсіріледі. Қалың жерлерін сиретіп, сатуға шығарады. Ағаштың биіктігіне байланысты бағасы 6 мың теңгеден басталып, 15 мың теңгеге дейін жетеді, — дейді Дмитрий Шребель.

    Шырша сатушылардың қолында ағаштың қайдан әкелінгендігі туралы және сатуға рұқсат беретін құжат болуы тиіс. Осыған орай полицейлер, әкімдік өкілдері мен қоғамдық белсенділері бүгін басталған «Шырша» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында сауда орындарын тексеріп жатыр.

    Рейдтер Петропавлды ғана емес, облыс аумағын да қамтып, 31 желтоқсанға дейін жалғаспақ.

    — Барлық сатушылардың рұқсат құжаттары талапқа сай болғанымен, Украин және Н. Назарбаев көшелерінде екі адам белгіленбеген жерде сауда жасаған. Айта кету керек, бұл тыйым тек шырша саудасына ғана қатысты емес: жыл басынан бері осындай құқық бұзушылыққа 1200-ден астам адам жол берген, олардың 52-сіне айыппұл салынды, қалғандарына ескерту жасалды, — дейді Петропавл қалалық полиция басқармасының бастығы Марат Жұмалиев.

    Бұған дейін СҚО-да шыршаларды браконьерлерден қорғау үшін стационарлық бекеттер құрылғанын жазған едік.

     

