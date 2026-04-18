    00:12, 18 Сәуір 2026 | GMT +5

    СҚО-да су деңгейінің көтерілуіне байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды

    ПЕТРОПАВЛ.KAZINFORM — 17 сәуір сағат 23:30–да Есіл өзенінде су деңгейінің көтерілуіне байланысты және KZ15-09 «Петропавл қаласының айналма жолы» автожолының 28-шақырымында жол қозғалысы шектелді. Бұл туралы Қазавтожолдың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Фото: СҚО әкімдігі

    Судың жолдан асып кету жағдайына байланысты «Петропавл қаласының айналма жолы» автожолының 25-30 шақырым аралығында (Мәмлүт айналма жолынан 20-ші мөлтекаудан айналма жолына дейін) барлық автокөлік түрлері үшін қозғалыс шектеуі енгізілді.

    Балама бағыттар:

    • Жеңіл автокөліктер үшін Петропавл қаласы арқылы.

    • Жүк көліктері үшін:

    — Петерфельд-Архангельское — Новокаменка-а/ж, Жезқазған — Арқалық — Петропавл жолы;

    — Жезқазған — Арқалық — Петропавл

    — Астана –Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы (өту пункті Жаңа жол) 

    Айта кетейік, бұған дейін СҚО-да су басуы мүмкін елді мекендерді қорғауға 105 шақырымдық 60 бөгет салынғанын жаздық.

    Бақытгүл Абайқызы
