KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:50, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    СҚО-да төрт күнде шетелдіктерді заңсыз жұмысқа тартудың 14 дерегі анықталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында «Мигрант» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп, заң талабын бұзған 10 адам ел аумағынан шығарылды. 

    Фото: СҚО ПД

    СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, заңбұзушылықтардың басым бөлігі жеке құрылыс нысандарында тіркелген. Кінәлілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Жалпы, полицейлер 17-20 наурыз аралығында Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік азаматтардың болу қағидаларын бұзудың 132 дерегін тіркеді. Сот шешімімен 10 адам ел аумағынан шығарылды.

    Сондай-ақ еліміздің 104 азаматы жауапкершілікке тартылды. Көп жағдайда қабылдаушы тарап шетелден келген қонақтардың келуі туралы уәкілетті органдарды белгіленген мерзімде хабардар етпейді.

    Полицейлердің айтуынша, «Мигрант» жедел-алдын алу іс-шарасы ең алдымен құқық бұзушылықтардың алдын алуға, Қазақстан Республикасы азаматтарының заңды мүдделерін қорғауға және қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған.

    Бұған дейін Абай облысында лай құрсауында қалған 4 адам құтқарылғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Полиция Көші-қон Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар