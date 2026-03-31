СҚО-да тұрғындар үшін электр тарифі бұрынғыдай қалады
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында 1 сәуірден бастап электр энергиясын бөлшек саудада сату үшін жаңа шекті баға бекітілді.
Солтүстік Қазақстан Электржелістік тарату компаниясының мәліметінше, 2024 жылдан бері халық үшін электр энергиясының тарифі өзгеріссіз қалып отыр. Ал 1 сәуірден бастап электр энергиясын сатуға жаңа шекті баға енгізілгенімен, бұл негізінен басқа тұтынушыларға қатысты.
Халыққа ол әсер етпейді. Тұрғындар үшін базалық тариф бұрынғы деңгейде — әр кВтсағ үшін 17,14 теңге (ҚҚС-сыз), ал салықпен бірге 19,88 теңге болып қалады.
Сонымен қатар, электр энергиясына төлем тұтынған көлемге байланысты есептеледі. Мысалы, сараланған тарифпен электр плитасын қолданбайтын тұрғындар айына 70 кВтсағ дейін пайдаланса, әр кВтсағ үшін шамамен 19,22 теңге төлейді.
Егер тұтыну көлемі 70 пен 150 кВтсағ аралығында болса — 23,86 теңге, ал 150 кВтсағ-тан асса — 29,82 теңге төлейді. Ал электр плитасын қолданатындар үшін жеңілдік бар: 90 кВтсағ дейін — 18 теңге, 90-170 кВтсағ аралығында — 23,86 теңге, ал 170 кВтсағ-тан жоғары болса — 29,82 теңге төлемек. Компания осылайша халыққа қосымша қаржылық жүктеме түсірмей, әлеуметтік тұрақтылықты сақтауды көздеп отыр.
Ал жаңа тарифтер негізінен басқа санаттағы тұтынушыларға қатысты. Мәселен, электр энергиясын тұрмыстық емес мақсатта пайдаланатындар — кәсіпкерлік нысандар, ұйымдар және т. б. үшін баға 32,04 теңге, ал ҚҚС-пен бірге 37,17 теңге болады.
Бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғалар — мектептер, ауруханалар, мемлекеттік мекемелер үшін тариф 49,48 теңге, ҚҚС-пен 57,40 теңге болып белгіленді.
Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін өндірушілер үшін баға 29,74 теңге, ал ҚҚС-пен 34,50 теңге болмақ.
