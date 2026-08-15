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    СҚО-да үлкендігі тауықтың жұмыртқасындай бұршақ жауды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында бірнеше ауданда бұршақ жауып, жұрттың бау-бақшасына зиян келтірді.

    СҚО-да үлкендігі тауықтың жұмыртқасындай бұршақ жауды
    Фото: СҚО тұрғындарынан

    Әлеуметтік желіде тұрғындар Есіл, Шал ақын және Мамлют аудандарында бұршақ жауғанын айтты. Әсіресе Есіл ауданындағы Ясновка ауылында оның үлкендігі тауық жұмыртқасындай болған. 

    СҚО-да үлкендігі тауықтың жұмыртқасындай бұршақ жауды
    Фото: СҚО тұрғындарынан

    Ал осы аудандағы Явленка ауылында бұршақ кішіректеу болғанымен, тұрғындарға біраз зиянын тигізген.

    — Жауын-шашын шамамен жарты сағатқа созылды. Алдымен 15 минут қатты жаңбыр жауды, арты бұршаққа ұласты. Дауыл тұрып, біреуіміздің гараж-қорамыздың шатырын зақымдады, көршілердің қоршауын жұлып кетті, — дейді ауылдықтар.

    Бұршақ бақшада өсіп тұрған қияр-қызанақты ұрып, сау-тамтығын қалдырмаған. 

    «Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалы бір күн бұрын қолайсыз ауа райы туралы ескертті. Синоптиктер өңірдің солтүстігі мен батысында найзағай ойнап, жаңбыр жауып, екпіні 25 м/с жететін қатты жел тұратынын хабарлады. 

    жауын
    Фото: СҚО тұрғындарынан

    Мамандардың болжамынша, ертең 16 тамызда да облыстың солтүстік, шығыс, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болмақ. Желдің екпіні кей жерлерде 28 м/с дейін жетпек.

    Бұған дейін Өскеменде дауылдан кейін ондаған көлік бүлінгенін жазған едік

    Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
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