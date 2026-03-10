СҚО-да заңсыз сатылмақ болған 150 литр спирт тәркіленді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавл қаласында жүргізілген рейд барысында полицейлер бұрынғы орталық көтерме базар маңындағы гараж кооперативтерінің бірінде спирт құрамды өнімдерді гараждан заңсыз сату фактісін анықтады. Бұл туралы Polisia.kz жазды.
Тәртіп сақшылары көлемі 5 литрлік 30 пластик бөтелкені және 0,5 литрлік 8 шыны бөтелкедегі спирт құрамды өнімдерді тәркіледі. Сондай-ақ гараждан 491 блок темекі өнімі табылып, тәркіленді.
Жасырын түрде сатылған бұл тауарлардың ешқайсысында акциздік маркалар болмаған және олардың тұтынушылар үшін қауіпсіздігін растайтын құжаттары да жоқ. Иесіне қатысты әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Алдын ала есеп бойынша, тәркіленген спирт көлемі 150-ден астам ұзаққа созылатын ішімдік отырысын ұйымдастыруға жетер еді. Ал суррогат алкоголь қолданылатын мұндай жағдайлар құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жасалу қаупін едәуір арттырады.
— Алкоголь — жеке тұлғаға қарсы қылмыстардың, бөтен мүлікке қол сұғудың, бұзақылық әрекеттердің, түнгі уақытта тыныштықты бұзудың және өзге де құқық бұзушылықтардың жиі кездесетін себептерінің бірі. 10 наурыздан бастап Солтүстік Қазақстан облысында «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілген. Алкоголь айналымына қатысты заңнаманың сақталуын бақылау — криминогендік жағдайды тұрақтандыру, заң мен тәртіпті нығайту жолындағы полицияның маңызды міндеттерінің бірі, — дейді Петропавл қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары Иса Мустафин.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жамбылда этил спиртін заңсыз өндірген ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды.