СҚО-да жалған «антивирус» арқылы ақша ұрлау көбейді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында киберқылмыстың жаңа түрі тіркеліп, осы схема бойынша жасалған 3 интернет-қылмыс анықталды.
СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, тұрғындарға «банктің қауіпсіздік қызметінен», «IT-маман» болып және басқа да ұйымдардан хабарласып, «сенімді антивирус» орнатуға көндіреді. Бұл бағдарлама банк қосымшаларын қорғайды деп сендіреді. Кейін құрықтарына түскен адамға сілтеме жіберіліп, ол құрылғысына зиянды бағдарламаны жүктеп алады. Салдарынан алаяқтар жәбірленушінің банк қосымшасына қашықтан қол жеткізіп, оның шоттарындағы қаражатты толық шешіп алады.
Жалпы, екі ай ішінде СҚО-да 110 интернет-алаяқтық фактісі тіркелді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9% аз. Оның 52-сі «банктен қоңырау шалу» схемасы бойынша жасалған.
Полицейлер азаматтарды бейтаныс адамдардан түскен қоңырауларға сенбеуге және олар жіберген күмәнді сілтемелерге өтпеуге шақырады. Сондай-ақ мамандар қосымшаларды тек ресми дереккөздерден жүктеудің маңыздылығын ескертеді.
Бұған дейін 2025 жылы алаяқтар қазақстандықтарға 84,5 млн рет қоңырау шалғанын жазған едік.