СҚО-да жекеменшік балабақшалар қаржыландырусыз қалуы мүмкін
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавлдағы жекеменшік балабақшалар ваучерлік қаржыландыру жобасының әрі қарай қалай жүзеге асатынын білмей дал. Пилоттық жоба наурыздан шілдеге дейін ұзартылғанымен, әлі күнге қаржы бөлінбеген.
Солтүстік Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасына Қазақстан үздіксіз білім беру қауымдастығының филиалы жүгінді. Мәселе Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесте қаралды.
СҚО кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, ваучерлік қаржыландыру пилоттық жобасы 2025 жылдың басында іске қосылған. Оқу-ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес, ол 2026 жылдың 3 наурызына дейін белгіленді.
— Жоба аясында тараптардың өзара әрекеті мемлекеттік сатып алу порталында жасалған келісімшарт арқылы жүзеге асырылды. Келісімшартқа білім бөлімі, Қаржы орталығы және мектепке дейінгі ұйымдар қатысты. Биыл 27 ақпанда министрлік жобаны 1 шілдеге дейін ұзарту туралы шешім қабылдағанымен, балабақшаларды қаржыландыру мәселесі белгісіз күйде қалып отыр. Өйткені мемлекеттік сатып алу порталындағы қолданыстағы келісімшарттың мерзімі 28 ақпанда аяқталған. Соның салдарынан кәсіпкерлер жаңа кезеңге қаржыландыру тәртібі және өзара әрекет ету механизмдері туралы нақты ақпарат ала алмай отыр, — дейді кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Ольга Достлер.
Соған қарамастан балабақшалар жұмысын жалғастырып, балаларды қабылдап жатыр. Бірақ көрсетілген қызмет үшін төлем жасалатынына кепілдік жоқ.
— Келісімшартқа ата-аналардың да қатысы бар. Сондықтан қазіргі жағдайда олардың құқықтары да толық қорғалмаған. Кейбір өңірлерде келісімшарттар қайта жасалып жатқанымен, Астана, Шымкент қалаларында, Солтүстік Қазақстан, Алматы Қарағанды, Қызылорда және Түркістан облыстарында бұл мәселе әлі шешілмеген, — дейді Қазақстан үздіксіз білім беру қауымдастығы СҚО филиалының төрағасы Ольга Жаркова.
Сонымен қатар жыл басынан бері қаржыландыру кешіктіріліп келеді. Балабақша басшыларының айтуынша, коммуналдық төлемдер бойынша қарыз жиналып қалған. Интернет пен телефон қызметін өшіру туралы ескерту түскен, электр энергиясынан ажырату қаупі де бар. Қызметкерлердің жалақысы да кешігіп төленген.
Кәсіпкерлер бұл жағдай кадр мәселесіне де әсер етіп жатқанын айтады. Кейбір тәрбиешілер жалақының тұрақсыздығына байланысты жұмыстан кеткен. Бұл мәселе жекеменшік қана емес, мемлекеттік балабақшаларда да бар. Қазір Петропавлда барлығы 49 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді, олардың 16-сы — жекеменшік.
Петропавл қалалық білім бөлімінің өкілдері қаржыландырудың уақтылы болмауы Қаржы орталығы тарапынан бюрократиялық рәсімдермен байланысты екенін айтты. Қаржы балабақшалардың 80% қаңтардың соңғы күні, кейбір балабақшаларға тек ақпанның басында, ал ақпан айының төлемдері наурыздың 4–5 күндері ғана түскен.
Қазіргі уақытта білім бөлімі наурыз бен маусым айлары аралығына арналған жаңа келісімшарттар жасау үшін барлық қажетті деректі жолдаған. Алайда Қаржы орталығынан әлі ресми жауап жоқ.
