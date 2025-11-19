KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:24, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    СҚО-дағы ауылда егеуқұйрық қаптап кетті

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы Бескөл ауылының тұрғындары егеуқұйрықтың көбейіп, пәтерге дейін кіріп кеткеніне шағымданды.

    егеуқұйрық
    Фото: видеодан алынған скрин

    Әлеуметтік желіде тұрғындар оқиғаларын айтып берді. https://www.instagram.com/p/DRPCCj5DEdY/?img_index=7&igsh=MXZ4N2loNjY3NjF1NA%3D%3D Айтуларынша, соңғы уақытта кеміргіштердің саны еселеп өскен. Кейбірі күніне 3-4-еуінің көзін жойғанымен, олар азаяр емес. Тіпті көпқабатты үйдегі пәтерлерге дейін кіріп, жұрттың мазасын алған.

    егеуқұйрық
    Фото: видеодан алынған скрин

    - Қазір балаларды дәретханаға жалғыз жіберуге қорқамыз. Олар адамдарға да шабуылдайды ғой. Не істерімізді білмей отырмыз. Қауіпті кеміргіштердің көбеюіне қатты тұрмыстық қалдықтардың дер кезінде шығарылмауы себеп. Сондай-ақ бұралқы иттер мысықтарды қырып, қазір егеуқұйрық аулайтын мысық қалмаған, - дейді Бескөл тұрғындары.

    СҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандары дератизация жұмыстарын тұрғындар өз қаражатына жүргізуі тиіс екенін айтты немесе бұл мәселемен мүлік иелері бірлестігі айналысуы керек.

    егеуқұйрық
    Фото: видеодан алынған скрин

    - Кеміргіштер жұқпалы аурулардың тасымалдаушысы. Үйлердің қабырғаларын тесіп, зақымдап, сымдарды кеміріп, азық-түлікті бүлдіреді. Олар адамдарға да шабуылдауы мүмкін. Тіпті лептоспироз, иерсиниоз, туляремия сияқты және т.б. қауіпті ауруларды да таратады, - дейді департамент қызметкерлері.

    Естеріңізге салайық, бұған дейін Алматыда кеміргіштермен күресу үшін 47 мың га астам жер қамтылатынын жазған едік. 

    Тегтер:
    Мәселе Санитария Тұрғын Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар