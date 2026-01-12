KZ
    12:54, 12 Қаңтар 2026

    СҚО-ға Сібір антициклоны келе жатыр

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында осы апта аязды болып, түнде ауа температурасы -38 градусқа дейін жетпек.

    СҚО-ға Сібір антициклоны келе жатыр
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    «Қазгидромет» кәсіпорнының облыстық филиалы ескерту жариялады. Синоптиктердің айтуынша, қаңтар айының екінші жартысында облыс аумағына Сібір антициклоны әсер етеді. Осыған байланысты 14 қаңтардан бастап түнгі уақытта ауа температурасы -30,.-35 градусқа дейін төмендейді, облыстың оңтүстік-шығысында -38 градус аязға дейін жетеді.

    Күндіз сынап бағанасы -20,…-25 градус аязды көрсетсе, ал оңтүстік-шығыста -28 градусқа дейін төмендемек.

    Аязды ауа райына қарамастан, антициклонның жылдам жылжуы салдарынан солтүстік-шығыс бағытта жел күшейіп, жылдамдығы 15-20 м/с, облыстың шығысында екпіні 28 м/с-қа дейін жетеді.

    18 қаңтарда аяздың беті қайтып, түнде -18…-23 градус, күндіз -14…-19 градус аяз болады.

    22 қаңтардан бастап антициклон ықпалынан қайта аяз күшейіп, түнгі ауа температурасы -30…-35 градусқа дейін төмендейді.

    Айдың екінші жартысында ауа райы негізінен жауын-шашынсыз болмақ.

    Бұған дейін бүгін елдің барлық аумағында ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазған едік.

    Петропавл Қазгидромет Ауа райы Аяз Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
