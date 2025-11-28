СҚО Шаховское ауылында 7 мыңға жуық құс қырылды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы Шаховское елді мекенінде құстары қырылған тұрғындар ветеринарлардың қорытындысымен келіспей отыр.
Қызылжар ауданындағы елді мекенде қараша айының басынан тұрғындардың қорадағы қаздары қырыла бастаған. Негізінен құс өсіруді кәсіп еткен ауылдықтар қазір айтуларынша, 10 млн теңге шығынға батқан.
Жанат Ғаббасов құс өсірумен 9 жылдан бері айналысады. Биыл қаз балапандарын сатып алу үшін 5,5 млн теңге несие алған екен.
— Құстың алдымен іші өтеді, жем жемей, су ішпей қояды. Сосын бір тәулік ішінде өледі. Біздің ойымызша, бұл құс тұмауы, — дейді Жанат Ғаббасов.
Жергілікті ветеринарлық станция мамандары зертхана қорытындысы бойынша құстардың пастереллезден өлгенін айтқан. Бірақ тұрғындар мұнымен келіспей, тәуелсіз сараптама жүргізді.
— Алматыдағы микробиология және вирусология ғылыми-өндірістік орталыққа өлген қаздың сынамасын жібердік. Орталықтың тәуелсіз сараптама қорытындысында жоғары патогенді Н5N1 деген құс тұмауы деп көрсетілген. Бірақ әкімдік те, басқалары да біздің тәуелсіз сараптаманың қорытындысын қабылдамай жатыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетовтың қабылдауында болдық. «Пастереллез болса да біз шығынның 50% жабамыз» деді. Оны қашан, қай уақытта төлейтіні жайында нақты айтылмады. Құжат түрінде оны ешкім бермейді. Бұған біз келіспей жатырмыз. Біріншіден, пастереллез өтемақы төленбейтін ауру. Сондықтан 50% төлеу заңсыз әрекет деп ойлаймын, — дейді Жанат Ғаббасов.
Ауыл тұрғынының айтуынша, олар 10 млн теңге шамасында шығынға ұшырады. Құстар әлі де қырылып жатыр.
Қазіргі уақытта Шаховское ауылына шектеу шаралары енгізілді.
Осы жағдайға байланысты ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі түсінік берді.
— Сынамаларды алу, тасымалдау және зерттеу тәртібі нақты ветеринариялық санитарлық нормалармен реттеледі. Бұл талаптарды тек мемлекеттік ветеринариялық қызмет қана орындай алады. Ветеринариялық зертханалар міндетті түрде аккредиттелген болуы тиіс, уәкілетті орган бекіткен тізімге кіретін аса қауіпті ауруларды диагностикалау — мемлекеттік монополия. Осыған байланысты тұрғындар жасаған зерттеу хаттамасы ресми дәлел ретінде қабылданбады. Дәл диагноз қою мақсатында Кызылжар ауданының ветеринариялық қызметі 10 қарашадан бастап бүгінгі күнге дейін бірнеше рет қан мен патологиялық материалдың сынамаларын алып, оларды облыстық ветеринариялық зертханаға және Астанадағы Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталығына жіберді. Бұл мекемелерде жоғары патогенді құс тұмауы, пастереллёз, Ньюкасл ауруы және сальмонеллезге қатысты зертханалық зерттеулер жүргізілді. Бірақ ауру анықталмады. Ал 26 қарашада Астанадағы Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталығынан пастереллёз бойынша оң нәтиже келіп түсті, — дейді министрлік өкілдері.
Мамандардың айтуынша, қазір құстың өлуін болдырмау мақсатында Шаховское ауылында пастереллёзге байланысты шектеу шаралары енгізілді. Үй-үйді аралап, мамандар қырылған құсты есепке алып, оны жоюмен айналысып жатыр. Қора-жайлар ға дезинфекция жүргізілді.
— Ауру құстың еті сатылымға немесе дүкендерге түспеуі үшін Қызылжар ауданының бас ветеринариялық инспекторы Шаховское ауылынан шығарылатын құс етіне, қауырсын мен мамыққа ветеринариялық анықтамалар беруге ресми түрде тыйым салды. Ауру таралу қаупін болдырмау мақсатында Петропавлдың барлық базарларында ветеринариялық инспекторлар бекітілді, — дейді министрліктегілер.
Мамандардың айтуынша, биыл Қазақстанда «құс тұмауы» тіркелген жоқ. Ал СҚО-ның Қызылжар ауданындағы Бугровое ауылында 4 688 бас үй құсы, Шаховское ауылында 6 799 бас құс қырылған.
Естеріңізге салайық, бұған дейін Бугровое елді мекенінде құстардың қырылғандығы туралы жазған едік.